Von: Björn Jahner | 28.04.22

CHIANG RAI/YALA: Der 25-jährige Besitzer einer Skatehalle in Nakhon Pathom hat Thailand mit Rollerblades durchquert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der Extremsportler legte die 2.051 Kilometer lange Strecke vom nördlichsten Punkt Thailands in Mae Sai zum südlichsten Punkt des Königreichs in Yala in 55 Tage zurück.

Jitruek Narat war am 1. März 2022 im Bezirk Mae Sai in der Nordprovinz Chiang Rai gestartet und erreichte die Stadt Betong im tiefen Süden Thailands nahe der malaysischen Grenze am Montagnachmittag (25. April 2022).

Bei seiner Ankunft in Betong wurde Khun Jitruek herzlich von den Sicherheitsbeamten und den Einwohnern der Stadt begrüßt. Sie gratulierten ihm dazu, dass er als erster Mensch das ganze Königreich – vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt des Landes – mit Rollerblades durchquert hatte.

Foto: The Nation

Gegenüber Reportern sagte Khun Jitruek nach seiner Ankunft, dass er Extremsport liebt, insbesondere Rollerblading und Rollerskating. Mit seiner eigenen Skatehalle in Bangkoks Nachbarprovinz Nakhon Pathom machte er sein Hobby zum Beruf und unterrichtet den thailändischen Rollerblading-Nachwuchs. Darüber hinaus ist er als Trainer für Kinder und Jugendliche bei der Skate for All Academy in Bangkok beschäftigt.

Khun Jitruek teilte der Presse mit, dass er mit seinen Rollerblades einen neuen Rekord aufstellen wollte. Deshalb beschloss er, von Mae Sai bis nach Betong zu skaten, weil vor ihm noch nie jemand diese Strecke mit Rollerblades zurückgelegt hatte, jedoch zu Fuß und mit dem Fahrrad.

Khun Jitruek führte fort, dass er jeweils etwa 15 bis 30 Kilometer pro Tag zurücklegte und im Durchschnitt ein bis zwei Tage zur Durchquerung einer Provinz brauchte. Erst bei Einbruch der Dunkelheit suchte er sich einen Unterschlupf zum Ausruhen, wobei er auch mehrere Male in buddhistischen Tempeln am Wegesrand übernachtete, wenn er mal kein Hotel in der Nähe finden konnte.

Foto: The Nation

Der Extremsportler erzählte, dass er immer, wenn er eine Sehenswürdigkeit oder ein Touristenziel erreicht hatte, Fotos zur Bewerbung der Provinzen schoss, die er durchquert hatte.

Gegenüber der Presse schwärmte Khun Jitruek von der Schönheit der südlichsten Provinzen des Landes, die mit vielen Naturattraktionen wie Wasserfällen und traumhaften Stränden gesegnet sind.

Lobende Worte fand er auch für die Menschen, die ihn stets freundlich und mit lächelnden Gesichtern empfangen sowie mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser versorgt hatten.

Vor seinem Rückflug vom Hat Yai Airport in der Provinz Songkhla nach Bangkok besichtigte Khun Jitruek die wichtigsten Touristenattraktionen Betongs, darunter der Aiyerweng Skywalk mit Blick auf das Nebelmeer, die heißen Quellen, den Muen-Buppha-Blumengarten und den Winterblumengarten.