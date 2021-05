Thailand mit neuem Rekordwert bei Todesfällen

BANGKOK: Die Regierung meldete am Mittwoch einen neuen Tagesrekord von 34 Covid-Todesfällen. Damit stieg die Gesamtzahl auf 486. 1.983 Neuinfektionen ließen die Gesamtzahl seit Beginn der Epidemie Anfang letzten Jahres auf 88.907 steigen. Seit Beginn der dritten Welle Anfang April wurden 60.044 Fälle registriert.

Von den Todesfällen waren 13 in Samut Prakan, 10 in Bangkok, je zwei in Pathum Thani und Nakhon Pathom, und je einer in Suphan Buri, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Phetchabun, Chonburi, Nakhon Nayok und Sa Kaew. Das Alter derjenigen, die dem Virus erlagen, reichte von 33 bis 93 Jahren, und sie alle litten an chronischen Krankheiten. Bangkok führte erneut die Liste mit 976 neuen Fällen an, gefolgt von 266 in Nonthaburi und 110 in Samut Prakan. In den letzten 24 Stunden haben sich 2.006 Patienten erholt und wurden aus Krankenhäusern entlassen.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Mittwochmorgen 57 neue Covid-19-Fälle, die niedrigste Anzahl seit dem 9. April. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfielen 21 Fälle, auf die Stadt Chonburi 18, auf Sri Racha 9, auf Phan Thong 6, auf Ban Bueng 2 und auf Sattahip 1. Die Gesamtzahl der Infizierten in der dritten Viruswelle erhöhte sich auf 3.491.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 6.021 Personen ihre erste Covid-19-Impfung, und 31.090 ihre zweite Impfung, womit sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 1.935.565 erhöhte.