EILMELDUNG – BANGKOK Die thailändischen Gesundheitsbehörden haben am Dienstag (24. März 2020) den zweiten Coronavirus-Todesfall bekanntgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bestätigt wurden zudem 721 SARS-CoV-2-Fälle.

Die Abteilung für Krankheitskontrolle des thailändischen Gesundheitsministeriums hat angekündigt, die Medien auf einer Pressekonferenz am Vormittag (10.00 Uhr) weitere Einzelheiten mitzuteilen und über die aktuelle Lage zu informieren. Am Nachmittag will das Kabinett zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen der Pandemie bekanntgeben.

Um das Virus einzudämmen wurden in Bangkok und auch in vielen anderen Provinzen Einkaufszentren, Schulen, Bars, Kinos und Sportstätten für 22 Tage geschlossen.