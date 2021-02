Thailand meldet zwei weitere Covid-Tote

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Dienstag 836 neue Fälle von Coronavirus-Infektionen. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr auf 20.618. Gemeldet wurden weiter zwei Todesfälle, beides ältere Menschen, was die Zahl der Toten auf 79 erhöhte.

CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin berichtete, dass der erste neue Todesfall eine 75-jährige Frau in der Provinz Samut Sakhon war. Sie litt an Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel. Am 25. Januar suchte sie ein Krankenhaus für einen Covid-19-Test auf, weil bei ihrem Mann die Infektion bestätigt wurde. Der Test fiel positiv aus. Die Frau litt unter Erschöpfung und Atemnot und wurde in das Hospital Samut Sakhon eingeliefert. Ihr Zustand verschlechterte sich und sie starb am Samstag.

Bei dem anderen Todesfall handelt es sich um einen 68-jährigen Verkäufer, der an Diabetes und Nierenversagen im Endstadium litt und zuvor eine Spenderniere erhalten hatte. Der Mann hatte Samut Sakhon besucht und war in ein Karaoke-Lokal im Pinklao-Gebiet von Bangkok gegangen. Am 30. Dezember hatte er Husten, eine laufende Nase und Muskelschmerzen. Er wurde am 7. Januar positiv auf Covid-19 getestet. Er wurde etwa einen Monat lang im Krankenhaus behandelt und starb am frühen Montagmorgen.

Von den 836 neuen Fällen wurden 710 durch aktive Fallfindung in Gemeinden und 109 weitere in Krankenhäusern bestätigt. Von den 710 Infektionen entfielen 688 auf Samut Sakhon - 629 Migranten aus Myanmar und 59 Thais. Weitere 22 Fälle meldete Bangkok - 19 Wanderarbeiter aus Myanmar und drei Thais -, die nach Tests in Fabriken im Bezirk Phasi Charoen entdeckt wurden. Von den 109 Fällen in Krankenhäusern entfielen 99 auf Samut Sakhon - 76 Wanderarbeiter aus Myanmar, 22 Thais und ein Kambodschaner. Darunter war ein 26 Tage altes Baby. Sieben weitere wurden in Bangkok bestätigt sowie einer in Nonthaburi und zwei in Samut Songkhram.