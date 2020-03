Thailand meldet weitere 35 Coronavirus-Infektionen

Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.20

BANGKOK: Gesundheitsbehörden meldeten am Mittwoch 35 neue Coronavirus-Fälle. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn des Ausbruchs auf 212.

13 der 35 Patienten standen in engem Kontakt mit der Gruppe Patienten, die am 6. März Boxkämpfe im Lumpinee Boxing Stadium sahen, erläuterte der Generaldirektor der Abteilung für Krankheitskontrolle, Suwanchai Wattanayingcharoenchai. Vier weitere Infektionen sind mit einem Entertainment-Betrieb in der Gegend von Thonglor verbunden, während 12 engen Kontakt mit Covid-19-Patienten hatten. Ein Infizierter kam kürzlich aus Kambodscha zurück, während vier weitere Patienten engen Kontakt zu Ausländern hatten.

Suwanchai appellierte an jene Frauen und Männer, die entweder am 6. März im Boxstadion waren oder zwischen dem 9. und 10. März den Entertainment-Betrieb aufgesucht hatten, sich für 14 Tage in Selbstquarantäne zu begeben. Wenn sich Symptome zeigen, die mit dem Coronavirus verbunden sind, wie Husten, Halsschmerzen oder Atembeschwerden, können die Betroffenen das nächstgelegene Krankenhaus zu einen kostenlosen Virustest aufsuchen.