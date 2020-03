Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.20

BANGKOK: Thailändische Behörden haben vier neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit steigt die Zahl seit Januar auf 47.

Suwanchai Wattanayingcharoen, Generaldirektor des Department of Disease Control, teilte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit, unter den neuen Fällen sei ein 29-jähriger Italiener, der am 1. März in Thailand angekommen sei. Am 2. März sei bei ihm in einem Krankenhaus der Provinz Chonburi das Virus diagnostiziert worden. Der zweite Fall ist ein 42-jähriger thailändischer Büroangestellter, der am 2. März aus Italien zurückkehrte. Am 3. März wurde bei ihm in einem Chonburi-Krankenhaus das Covid-19-Virus festgestellt.



Der dritte Infizierte ist ein 22-jähriger chinesischer Student, der auf seiner Reise vom Iran nach China am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok untersucht wurde. Der vierte Fall ist ein 20-jähriger thailändischer Student, der am 27. Februar aus dem Iran ankam und bei dem am 2. März in der südlichen Provinz Nakhon Si Thammarat das Virus diagnostiziert wurde.



Thailand hat bisher einen Todesfall mit dem Coronavirus verzeichnet. 31 Patienten haben sich erholt und sind nach Hause zurückgekehrt, während 15 noch in Krankenhäusern behandelt werden.