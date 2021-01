Thailand meldet mit 745 Covid-Fällen neuen Rekord

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Montag 745 neue Coronavirus-Fälle, davon 709 lokale Übertragungen. Von den 709 infizierten Menschen waren 557 Wanderarbeiter und 152 Thais. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg seit dem ersten Auftreten von Covid-19 im Januar 2020 auf 8.439. Ein zusätzlicher Todesfall erhöhte die Zahl der Opfer auf 65.

Der Rekordanstieg der Fallzahlen wurde erwartet, nachdem die Provinz Samut Sakhon am Sonntagnachmittag zusätzliche 541 Fälle gemeldet hatte. Diese Zahl ist in den Zahlen vom Montag enthalten.

Der Todesfall war ein 56-jähriger Mann, berichtete Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des CCSA. Der Bangkoker starb am Sonntag, zwei Tage nachdem er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Er hatte an zahlreichen Grunderkrankungen gelitten und wurde am 28. Dezember ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte sich kürzlich in Samut Prakan und im Bangkoker Bezirk Klong Toey aufgehalten.

Laut Dr. Taweesilp hat sich die Anzahl der Provinzen, die von dem jüngsten Ausbruch betroffen sind, auf 54 erhöht, nachdem der erste Fall im Bezirk Hua Hin in Prachuap Khiri Khan bestätigt wurde. Thailand hat 76 Provinzen und Bangkok als Sonderverwaltungszone. Der CCSA-Sprecher befürchtet, dass die Zahl der landesweiten Fälle aufgrund einer möglichen Verbreitung des Virus durch Reisen zwischen den Provinzen während der Neujahrsfeiertage steigen könnte.