Thailand meldet ersten bekannten Omikron-Fall

EILMELDUNG - BANGKOK: In Thailand wurde der erste bekannte Fall mit der Covid-19-Variante Omikron verzeichnet, informierte das Ministerium für Öffentliche Gesundheit am Montag die Presse. Bei dem Fall soll es sich nach Aussage des Ministeriums um einen amerikanischen Staatsbürger handeln, der vor knapp einer Woche aus Spanien ins Königreich eingereist sei

Suphakit Sirilak, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Wissenschaften, sagte, der 35-Jährige sei am 30. November erstmals auf Covid-19 getestet worden, und das Ergebnis sei am folgenden Tag positiv ausgefallen, was ein starkes Indiz dafür sei, dass die Infektion durch die Omikron-Variante verursacht wurde. Am 3. Dezember wurde er erneut getestet, mit demselben Ergebnis, so Khun Suphakit.

Gemäß Khun Suphakit bestehe eine „99-prozentige Wahrscheinlichkeit“, dass die Person mit der Omikron-Variante infiziert sei.

Khun Suphakit führte fort, dass der Patient im Krankenhaus behandelt wird und niemand einem hohen Risiko ausgesetzt war, da der Mann auf seiner Reise „strenge Sicherheitsvorkehrungen“ getroffen hatte. Welche Sicherheitsvorkehrungen das Ministerium damit genau meint, wurde nicht genannt.

Khun Suphakit betonte, dass es derzeit keine Berichte über einen lokalen Ausbruch der Omikron-Variante gibt und dass die Infektion des Reisenden als importierter Fall eingestuft wird. Die Nachricht über eine südafrikanische Frau, die am Wochenende positiv auf die Omikron-Variante getestet wurde, erwies sich als Fehlalarm, da der Test die Delta-Variante bestätigte, so Suphakit.

Thailand hat sich seit dem 1. November 2021 wieder für Touristen aus Dutzenden Ländern geöffnet, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Angst vor einer Ausbreitung der neuen Variante ist deshalb groß. Das Königreich mit seinen Inseln, weißen Stränden, Tempeln und Dschungeln ist auf den wichtigen Tourismussektor angewiesen und hofft auf eine baldige Erholung der Branche.

Derzeit nähmen die Besucherzahlen weiter zu, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“ unter Berufung auf den thailändischen Hotelverband. Auf die größte Insel Phuket reisten demnach allein im November mehr als 37.000 internationale Feriengäste, darunter vor allem aus Russland und Deutschland. Wenn Länder wegen der Omikron-Variante nun aber neue Reisebeschränkungen einführten, könne dies künftig wieder viele Touristen von einer Fernreise abschrecken, hieß es.

(Anm. d. Red.: Der Artikel wurde am 6. Dezember 2021 um 14.00 Uhr mit weiteren Erkenntnissen zum Fall mit Material der dpa aktualisiert)