THAILAND: Das Gesundheitsministerium bestätigte am Freitag 50 neue Covid-19-Fälle. Damit erhöhte sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen auf 322. Die meisten wurden aus Bangkok gemeldet.

41 der 50 Patienten standen Personen nahe, die zuvor positiv auf das Virus getestet wurden. Darunter sind 18 Personen, die am 6. März an einem Boxabend im Bangkoker Lumpinee Boxing Stadium teilgenommen hatten, sagte der Generaldirektor der Abteilung für Krankheitskontrolle, Suwanchai Wattanayingcharoenchai. Fünf hatten sich bei gesellschaftlichen Treffen in den Bangkoker Bezirken Thonglor und Ramkhamhaeng angesteckt, zwölf hatten engen Kontakt mit Covid-19-Patienten. Sechs Menschen wurden bei religiösen Zeremonien in den Provinzen Pattani und Songkhla infiziert. Laut Suwanchai wurden neun Patienten offenbar im Ausland oder von Ausländern infiziert, darunter sind zwei Thailänder, die kürzlich aus dem Vereinigten Königreich zurückgekehrt waren, und zwei Menschen aus Myanmar. Am Freitag wurden 278 Patienten in Krankenhäusern behandelt, 43 Patienten haben sich erholt.

Das Barcenter Soi Bintabaht und weitere Entertainment-Betriebe in Hua Hin mussten für 14 Tage schließen. Auf Anordnung der Provinzverwaltung Prachuap Khiri Khan gilt das Öffnungsverbot für rund 100 Bierbars und Clubs in Hua Hin. Mindestens bis Ende des Monats pausieren müssen zudem alle Sportstätten einschließlich der Boxkampfarena, Massagegeschäfte, Spas, Fitnesscenter und Kinos. Betreiber und Beschäftigte der Bierbars hatten gehofft, weiterhin Touristen bedienen zu können. Denn Bezirkschef Thanon Phanpheephat hatte die Schließung nicht anordnen wollen.

Positiv getestet auf Covid-19 wurde ein brasilianischer Fußballspieler, der mit einer chinesischen Mannschaft in Hua Hin weilte. Meizhou Hakka FC kehrte am Montag nach China zurück, und bei dem 30-jährigen Stürmer wurde am nächsten Tag das Virus diagnostiziert. Das Team übernachtete in einem bekannten Hotel in Hua Hin und in einem weiteren in Bangkok. Inzwischen wurde das PT Prachuap FC-Stadion desinfiziert. Gesundheitsbehörden gehen dem Zeitplan des Fußballvereins nach, um Personen mit engem Kontakt zu den Sportlern ausfindig zu machen und ein Ansteckungsrisiko auszuschließen.

Laut dem Gouverneur von Chonburi hat es bisher in der Provinz sechs bestätigte Coronavirus-Fälle gegeben. Hunderte Menschen stehen unter Beobachtung, mehrere wurden auf das Covid-19-Virus getestet. Der Gouverneur appelliert an die Bevölkerung, 14 Tage in Selbstquarantäne zu gehen, falls sie eine Ansteckung vermuten. Informationen gibt es unter der Rufnummer 038-119 777 oder rund um die Uhr auf der Hotline 1422.