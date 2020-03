Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.20

BANGKOK: Die Behörden haben einen weiteren Coronavirus-Fall gemeldet, der die Gesamtzahl dieser Infektionen im Land seit Januar auf 43 erhöht.

Angesteckt hat sich eine 22-jährige Thai, die als Touristikassistentin bei einem thailändischen Patienten gearbeitet hat, einem Fahrer für ausländische Touristen, sagte Sukhum Kanchanaphimai, Staatssekretär im Gesundheitsministeriums, auf einer Pressekonferenz. Mitarbeiter der Gesundheitsdienste hatten die Frau beim Testen ausfindig gemacht.

Die Covid-19-Infektionen fallen in Thailand in zwei Kategorien: Menschen, die sich in anderen Ländern infiziert haben, und Personen, die das Virus von Menschen in Thailand, einschließlich Chinesen, bekommen haben. Die lokale Übertragung ist bisher begrenzt geblieben. Der Covid-19-Ausbruch in Thailand hat sein drittes Stadium noch nicht erreicht, definiert als schnelle Ausbreitung mit beträchtlichen Patientenzahlen. Die Gesundheitsbehörden sind auf die dritte Phase vorbereitet.

Am Montag berichtete das Gesundheitsministerium, dass sich ein weiterer Covid-19-Patient vollständig erholt hat und aus dem Rajvithi-Krankenhaus in Bangkok entlassen wurde. Die 43-jährige Thai war aus Japan zurückgekehrt und hatte sich offenbar dort infiziert. Ihre Entlassung erhöhte die Zahl der vollständig genesenen Patienten auf 31. Elf weitere Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. Thailand verzeichnete am Sonntag seinen ersten Todesfall mit Coronaviren.