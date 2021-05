Thailand meldet 25 Covid-Tote und 2.636 Infizierte

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Donnerstag 25 weitere Covid-Todesfälle und 2.636 neue Infizierte bestätigt. Darunter sind 671 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres beträgt 119.585 und die der Toten 703.

Von den Todesfällen waren elf in Bangkok, drei in Pathum Thani, zwei in Chiang Mai und je einer in Lampang, Lamphun, Yasothon, Ratchaburi, Phetchabun, Saraburi, Roi ET, Nakhon Si Thammarat und Samut Prakan. Die Patienten, die dem Virus erlagen, waren zwischen 41 und 94 Jahre alt. Bangkok führte die Liste der neuen Covid-19-Fälle erneut mit 1.001 an, gefolgt von 124 in Phetchaburi und 99 in Nonthaburi.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Donnerstagmorgen 65 neue Covid-19-Fälle, mehr als in den letzten Tagen, weil die Gesundheitsbehörden die Tests in Gewerbegebieten und an Arbeitsplätzen verstärkten. Auf die Stadt Chonburi entfielen 26 Infektionen, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 13, auf Sri Racha 12, auf Sattahip und Ban Bueng 5 und auf Pan Thong 2. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Die Gesamtzahl der Fälle seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April liegt jetzt bei 3.874.

In den letzten 24 Stunden haben 62.098 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung erhalten und 32.373 ihre zweite Impfung, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.540.116 gestiegen ist.