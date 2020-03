BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat am Sonntag 143 neue Coronavirus-Fälle und einen Todesfall bestätigt.

Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Virenausbruch auf 1.388 und die der Toten auf sieben. Laut Taweesin Wisanuyothin, Sprecher des Gesundheitsministeriums, war das jüngste Opfer ein 68-jähriger Mann aus Nonthaburi. Er hatte sich Anfang des Monats im überfüllten Lumpinee Boxing Stadium mit dem Virus infiziert. Den Boxkampfabend am 6. März im von der Armee geführten Stadion hatten rund 2.500 Personen erlebt. Die Anzahl der Neuerkrankungen war ein deutlicher Sprung gegenüber den 109 am Samstag.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat in Gesprächen mit zuständigen Beamten zusätzliche Maßnahmen erörtert, da die Zahl der Neuinfektionen eskalierte. Die zunehmende Zahl von Erkrankungen führt die Regierung darauf zurück, dass Menschen keine soziale Distanzierung praktizieren. So wurden 22 Teilnehmer einer Drogenparty in Chiang Rai am Samstag verhaftet. Sie hatten sich trotz des landesweit geltenden Notstandsdekrets getroffen.

Die Behörden haben in den südlichen Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat eine Ausgangssperre verhängt, während der Gouverneur auf der Ferieninsel Phuket die Menschen aufgefordert hat, von 20 bis 3 Uhr zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Phuket verzeichnete am Samstag sechs neue Fälle, vier in der Region Patong.