Thailand lockert ab 1. Juni die Einreiseregeln

Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) hat am Samstag eine neue „Nachricht an Luftfahrer“ (NOTAM) an die Airlines über die neuen Einreiseregeln des Königreichs herausgegeben, die die Aufhebung des „Thailand Pass“-Systems für aus dem Ausland zurückkehrende thailändische Staatsangehörige ab Mittwoch (1. Juni 2022) beinhalten.

Ausländische Reisende wiederum müssen weiterhin online den „Thailand Pass zur Ausstellung eines QR-Codes beantragen, der bei der Ankunft in Thailand am Flughafen überprüft wird. Der QR-Code wird – neu – sofort nach der Registrierung generiert und ausgestellt, es soll keine Wartezeiten mehr geben.

NOTAM sind Anordnungen und Informationen über temporäre oder auch permanente Änderungen, die für einen geordneten, sicheren und flüssigen Flugverkehr wichtig sind. Sie enthält die neuesten Richtlinien für Passagiere und Fluggesellschaften wie folgt: