Von: Björn Jahner | 09.04.23

CHANTHABURI: Die erste Durian-Direktlieferung von Thailand nach China per Zug wird am 19. April 2023 erfolgen, kündigte der Gouverneur der Ostküstenprovinz Chanthaburi, Monsit Paisarnthanawat, am Samstag (8. April 2023) an.

Die Durians werden zusammen mit Mangostanfrüchten und gefrorenen Meeresfrüchten in Kühlcontainern von Map Ta Phut in der Provinz Rayong nach Kunming, Chongqing und Guangzhou in Südchina transportiert.

Nach Angaben des Gouverneurs werden in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 700 und 1.000 Container nach China verschifft. Ein Güterzug braucht drei bis vier Tage für die Strecke von Map Ta Phut nach Kunming, vier bis fünf Tage nach Chongqing und fünf bis sechs Tage nach Guangzhou, sagte er.

Die Verschiffung am 19. April 2023 werde den Weg für eine Ausweitung der thailändischen Exporte per Bahn in andere Gebiete Chinas sowie in europäische Länder mit Bahnverbindungen nach China ebnen, so Khun Monsit.

Die Pan-Asia Silk Road Co. Ltd. wird einen „Tür-zu-Tür“-Service anbieten, der thailändische Durian-Händler mit den Obstmärkten in China verbindet, und sie wird sich um die Zollformalitäten und andere Import-Export-Verfahren kümmern, erläuterte er.

Chanthaburis Gouverneur sagte, dass der Plan vorsieht, täglich 30 Kühlcontainer mit Durian-Früchten und anderen Lebensmitteln per Zug von Thailand nach China zu transportieren, wobei die Zahl noch steigen könnte.

In diesem Jahr sollen bis zu 120 Kühlcontainer pro Tag transportiert werden, sagte Gouverneur Monsit auf einer Veranstaltung zur Förderung des Durian-Exports, die in den Provinzen an der Ostküste Thailands angebaut werden, darunter auch in Chanthaburi, einem wichtigen Erzeuger von thailändischen Durian-Früchten.