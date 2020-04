BANGKOK: Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat allen Passagiermaschinen die Landung auf thailändischen Airports für drei Tage untersagt, nachdem 166 Thailänder, die am Freitagabend auf dem Flughafen Suvarnabhumi eintrafen, rebellierten und sich weigerten, Quarantäneeinrichtungen in Bangkok und Chonburi aufzusuchen.

Nach über vier Stunden gaben die 166 Frauen und Männer ihren Widerstand auf und willigten der Quarantäne bei der Marine in Sattahip ein. Die Passagiere kamen aus Japan, Singapur und Katar.

Die CAAT erteilte die Anordnung einige Stunden nach dem Vorfall am Freitagabend. Die vom CAAT-Generaldirektor Chula Sukmanop unterzeichnete Anweisung zitiert die Abschnitte 27 und 28 des Air Navigation Act BE 2497, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Gemäß der Verordnung ist es allen Flugzeugen, die Passagiere befördern, verboten, von 0,01 Uhr am 4. April bis 23.59 Uhr am 6. April in Thailand zu landen. Davon ausgenommen sind Staats- und Militärflugzeugen, Notlandung, technische Landung von Flugzeugen ohne Passagiere, Maschinen mit humanitärer Hilfe und medizinischer Versorgung, Rückführungsflüge und Frachtflugzeuge.

Die Anordnung sah weiter vor, dass alle Passagiere, die vor Inkrafttreten der Anweisung von Flughäfen aus gestartet waren, hinsichtlich der Prävention übertragbarer Krankheiten und gemäß Abschnitt 9 des Notstandsdekrets sich 14 Tage in Quarantäne begeben müssen.