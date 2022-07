Thailand lädt China zu höheren Investitionen ein

Von: Björn Jahner | 08.07.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailand hat China zur Erhöhung seiner Investitionen im Königreich eingeladen, da das Land aufgrund seiner strategischen Lage ideal als regionales Logistikzentrum geeignet sei.

Der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha überbrachte diese Botschaft dem chinesischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi während eines Treffens im Regierungsgebäude am Dienstag (5. Juli 2022).

Nach Angaben des Regierungssprechers Thanakorn Wangboonkongchana dankte der Premierminister China für seine Hilfe und Unterstützung während der Pandemie und äußerte sich besorgt über die jüngsten Überschwemmungen in Südchina.

Premier Prayut lobte die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die in diesem Jahr den 10. Jahrestag ihrer umfassenden strategischen Partnerschaft feierten, sowie die Intensivierung des bilateralen Handels, der in diesem Jahr zwischen Januar und April um mehr als 20 Prozent gestiegen ist.

Der thailändische Premierminister bekräftigte auch die Bereitschaft Thailands, künftige chinesische Investitionen, insbesondere in den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong willkommen zu heißen und die regionale Konnektivität zwischen Thailand, China und den Nachbarländern durch Eisenbahnprojekte oder Tourismusförderungskampagnen zu unterstützen.

Darüber hinaus lobte Premier Prayut China dafür, dass es thailändischen Fluggesellschaften die Wiederaufnahme von Flügen in die Volksrepublik gestattet hat, sowie für die Unterstützung Pekings für die Ausrichtung des diesjährigen Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) durch Thailand.

Chinas Außenminister Wang Yi traf am Montag (4. Juli 2022) in Thailand ein und traf sich mit seinem thailändischen Amtskollegen, dem stellvertretenden Premierminister und Außenminister Don Pramudwinai, zu Gesprächen. Bei dem Treffen wurden die Bemühungen zur Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf Chinas Belt and Road Initiative (BRI) lag.

Vor seiner Ankunft in Thailand nahm Wang Yi am 7. Treffen der Außenminister der Mekong-Lancang-Kooperation (MLC) in Bagan, Myanmar, teil.