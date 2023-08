Thailand  ist zurück in Bülach!

Kommen Sie uns heute oder morgen auf dem Thai Food & Culture Festival 2023 in Bülach besuchen! Fotos: Rüegsegger

BÜLACH: Bei strahlendem Sonnenschein erfolgte am Freitag (18. August 2023) der gelungene Auftakt der diesjährigen Ausgabe des Thai Food & Culture Festival in Bülach, das nicht nur das beliebteste, sondern auch das größte Thailand-Festival in der Schweiz ist.

Seit Freitag herrscht wieder authentische Thailand-Atmosphäre auf dem Areal der Stadthalle Bülach: Das Thai Food & Culture Festival ist zurück – und DER FARANG ist auch dieses Jahr wieder mit dabei.

Bereits am Freitag, dem ersten Festivaltag, erzielte die Veranstaltung auffallend viele Besucher, die aufzeigten, dass die Sehnsucht nach Thailand ungebrochen ist. Da die sommerlichen Temperaturen am Samstag und Sonntag weiter steigen sollen, dürften die Besucherzahlen heute und morgen weiter in die Höhe schnellen.

Neben einer großen thailändischen Marktmeile mit vielen thailändischen Speisen, Getränken, Kunsthandwerk und vielem mehr wird den Besuchern ein unterhaltsames Festivalprogramm mit vielen kulturellen und musikalischen Darbietungen geboten – sanuk mak mak!

DER FARANG ist auf dem Thai Food & Culture Festival 2023 wieder mit einem Pressestand vertreten, an dem die Sonderausgabe FA17/2023 erhältlich ist, die anlässlich des Festivals produziert wurde und viele Tipps zum Auswandern, Leben und Urlaub in Thailand umfasst.

Das Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf Ihren Besuch und kann Ihnen wertvolle Informationen aus erster Hand zum Auswandern sowie Leben und Urlaub in Thailand geben. Am Pressestand erhalten Sie auch Informationsmaterial unserer Anzeigenkunden. Es lohnt sich als auf jeden Fall, heute oder morgen mal vorbeizuschauen – DER FARANG freut sich auf Ihren Besuch!

Thai Food & Culture Festival 2023 @ Stadthalle Bülach Areal (Karte)

Samstag: 10.00 bis 23.30 (draußen) & bis 02.00 (drinnen)

10.00 bis 23.30 (draußen) & bis 02.00 (drinnen) Sonntag: 10.00 bis 20.00 Uhr.

Mehr erfahren Sie unter Thai Food & Culture Festival auf Facebook. Eintritt frei!