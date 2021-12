Thailand ist von allen fünf Covid-19-Varianten betroffen

BANGKOK: Thailand gehört zu den 49 Ländern, die von den fünf Covid-19-Varianten betroffen sind –Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron – sagte ein Dozent der Chulalongkorn-Universität am Samstag gegenüber der Presse.

Unter Berufung auf das „Weekly Epidemiological Update“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte Thira Woratanarat, Dozentin an der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität, dass sich allein Omikron in 113 Ländern ausgebreitet hat. Bis Freitag hat Omikron die Covid-19-Infektionsrate im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Italien um das 3,7-, 4,94- bzw. 2,64-fache im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ansteigen lassen.

Er fügte hinzu, dass die Zahl der Omikron-Fälle in Thailand voraussichtlich steigen wird, da sich diese Variante um 4,1 Prozent schneller ausbreitet als Delta und nur eine dreitägige Inkubationszeit hat. Die Impfstoffe bieten wenig oder gar keinen Schutz, warnte Khun Tira.

„Was wir jetzt tun müssen, ist die Verabreichung von mRNA-Auffrischungsimpfungen, und die Menschen sollten sich schützen, indem sie Gesichtsmasken tragen, einen Mindestabstand von einem Meter einhalten und Menschenansammlungen meiden.“

Thira fügte hinzu, dass die strikte Einhaltung von Präventivmaßnahmen die einzige Möglichkeit ist, die Covid-19-Infektionen in Thailand unter Kontrolle zu halten.