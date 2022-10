Thailand ist das fünftbeste Land in Asien

Von: Björn Jahner | 17.10.22

BANGKOK: Thailand belegte im Ranking um die besten Länder den fünften Platz in Asien und den 28. Platz in der Welt, wie eine aktuelle Umfrage des amerikanischen Medienunternehmens US News ergab.

Von den 85 untersuchten Ländern wurde die Schweiz in diesem Jahr zum besten Land ernannt, gefolgt von Deutschland, Kanada, den Vereinigten Staaten und Schweden.

Die asiatische Liste wurde von Japan angeführt, gefolgt von China, Singapur, Südkorea und Thailand.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte gegenüber der Presse, dass Thailand auf der Grundlage der Asienliste nach Singapur als zweitbestes Land der ASEAN-Staaten angesehen werden kann.

Die Rangliste umfasste 10 Kriterien: Abenteuer, Agilität, kultureller Einfluss, Unternehmertum, kulturelles Erbe, Mobilität, Offenheit für Unternehmen, Macht, sozialer Zusammenhalt und Lebensqualität.

Laut Khun Anucha beweist diese Rangliste, dass Ausländer eine positive Meinung von Thailand haben, das als eines der besten Reiseziele der Welt gilt.

So wurde das Königreich bei den diesjährigen Conde Nast Traveller Readers' Choice Awards auf Platz 3 gewählt. Unterdessen zitierte Khun Anucha Premierminister Prayut Chan-o-cha mit den Worten, das Talent und die Offenheit der Thailänder seien ebenfalls Schlüsselfaktoren, die das Land bei Ausländern so beliebt machen.

„Thailand kann alle Krisen überwinden, wenn sich alle Thailänder zusammentun und zur Entwicklung des Landes beitragen“, zitierte er Premier Prayut.