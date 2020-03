Thailand investiert in Wirtschaftsrouten

Von: Björn Jahner | 21.03.20

Thailand will massiv in neue Straßenbauprojekte in den Nachbarländern investieren und baut damit seinen Standortvorteil weiter aus. Foto: epa/Nyein Chan Naing

THAILAND: Thailand will Myanmar, Laos und Kambodscha Kredite in Höhe von 8,5 Milliarden Baht für den Bau von vier neuen transnationalen Straßen im Rahmen der „Asean Connectivity Initiative“ gewähren.

Gemäß Beobachtern sind die schnell wachsenden Volkswirtschaften Myanmars und Kambodschas nicht übermäßig verschuldet, weshalb beide Länder die Voraussetzungen für die Initiative erfüllen. Für jedes der geplanten Straßenprojekte wurde nach Aussage der Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) ein Zinssatz von nur 0,1 Prozent festgelegt. Gemäß NEDA-Chef Perames Vudthitornetiraks liegt es im Interesse der thailändischen Regierung, dass die Projekte dazu beitragen, die Greater Mekong Subregion (GMS) als Ganzes zu stärken.

In Myanmar ist der Bau einer 138 Kilometer langen Straße im Wert von vier Milliarden Baht geplant, um die Sonderwirtschaftszone Dawei und ihren Tiefseehafen mit dem Tambon Namphu Ron in Kanchanaburi zu verbinden. Auch Bangkok betrachtet Kanchanaburi als wichtiges Tor nach Myanmar und errichtet eine 96 Kilometer langen Autobahn, die Nonthaburi (Bang Yai) mit der westlichen Provinz verbindet. Ein weiteres Darlehen in Höhe von 1,2 Milliarden Baht wird Kambodscha für den Bau einer 131 Kilometer langen Straße nach Thailand gewährt. Sie wird durch wirtschaftliche Schlüsselgebiete in Thailands Nachbarland führen, wie Anlong Veng und Siem Reap.

Weiter plant die thailändische Regierung die Finanzierung des Baus einer fünften Freundschaftsbrücke zwischen Thailand und Laos, die Bueng Kan im thailändischen Nordosten mit der laotischen Provinz Bolikhamsai verbinden soll. Vorgesehen sind 1,3 Milliarden Baht, mit denen die Baukosten des Brückenabschnitts auf der laotischen Seite getragen werden sollen. Ein weiteres 147 Kilometer langes Straßenbauprojekt im Wert von zwei Milliarden Baht soll in der thailändischen Nordostprovinz Nakhon Phanom beginnen und auf der laotischen Seite der Grenze durch die Stadt Thakhek bis zur vietnamesischen Hauptstadt Hanoi führen.