Thailand hofft auf ein Fußball-Wunder

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 15.12.19

THAILAND: Nur ein Wunder bringt die thailändische Fußball-Nationalmannschaft in die letzte Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Der japanische Chefcoach Akira Nishino verlangt denn auch von seinen Spielern das Fußball-Wunder: „Wir müssen alle drei restlichen Spiele gewinnen.“ Thailand empfängt am 26. März kommenden Jahres Indonesien, reist am 4. Juni in die Vereinigten Arabischen Emirate und spielt am 9. Juni zu Hause gegen Malaysia. Das letzte Spiel in Vietnam wollten die „Kriegselefanten“ nach der bitteren Niederlage in Malaysia unbedingt gewinnen. Gegen den abwehrstarken Gastgeber erspielte sich das Thai-Team durchaus Chancen, doch der Ball fand nicht das Netz. Auch nicht beim Elfmeter, den Theerathon Bunmathan in der 27. Minute verwandeln sollte. Vietnams Torhüter Dang Van Lam, der für den thailändischen Verein Muang Thong United spielt, rettete auf der Linie. Die acht Gruppensieger und vier besten Zweitplatzierten bilden die 12 Team für die nächste Qualifikationsrunde. „Wir haben noch eine Chance voranzukommen, aber wir müssen weiterkämpfen“, fordert Nishino. Spätestens seit der 0:2-Niederlage der U23-Mannschaft gegen Indonesien bei den SEA Games auf den Philippinen muss der Fußballverband anerkennen, dass Thailand nicht mehr die führende Fußballnation in Südostasien ist. Die anderen Nationen sind spielerisch und kämpferisch besser geworden.