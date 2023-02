Von: Björn Jahner | 07.02.23

BANGKOK: Thailand ist das Traumziel schlechthin für chinesische Reisende, weshalb die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) sie mit der Kampagne „Zwei Länder, ein Herz“ herzlich willkommen heißt.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte am Montag (6. Februar 2023), dass die TAT, in diesem Jahr mindestens 5 Millionen chinesische Besucher anziehen will. Darüber hinaus sollen die Flugfrequenz zwischen den beiden Ländern erhöht sowie Pauschalreisen über die China-Laos-Eisenbahn, den Mekong und die 1.240 Kilometer lange Straße, die Thailand, Laos und China verbindet, gefördert werden.

Khun Anucha fügte hinzu, dass die TAT in diesem Monat auch eine Messe veranstalten wird, auf der thailändische und chinesische Reiseveranstaltern Kontakte knüpfen können.

In der Zwischenzeit wird die „16. World Chinese Entrepreneurs Convention“ in Bangkok im Juni voraussichtlich 3.000 Geschäftsleute aus China anziehen. Sie dürfte mehr als eine Milliarde Baht einbringen und Thailand mehr Handels- und Investitionsmöglichkeiten bieten.

„Premierminister Prayut Chan-o-cha ist erfreut, dass der thailändische Tourismussektor wieder brummt und dankt allen beteiligten Stellen“, so Khun Anucha.

Er fügte hinzu, dass Thailand im Jahr 2019, bevor die Covid-19-Pandemie die Reiseindustrie behinderte, mehr als 11 Millionen chinesische Besucher verzeichnete, die rund 531 Milliarden Baht an Einnahmen generierten.