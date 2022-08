Thailand hebt das Notstandsdekret auf

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha stimmte am Freitag (19. August 2022) der Aufhebung des Notstandsdekrets sowie der Auflösung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am 1. Oktober 2022 zu.

CCSA-Berater Dr. Udom Kachintorn informierte die Medien, dass ab dem 1. Oktober 2022 das Gesetz für übertragbare Krankheiten aus dem Jahr 2015 das bisherige Gesetz zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ersetzen und das Notstandsdekret über die öffentliche Verwaltung in Notsituationen, das seit dem 24. März 2020 in Kraft ist, aufgehoben wird.