Thailand hat zwei neue „kreative Städte“

Von: Björn Jahner | 05.11.23

BANGKOK: Chiang Rai und Suphanburi sind von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) als kreative Städte anerkannt worden, was ihnen weltweite Anerkennung einbringt.

Kulturminister Sermsak Pongpanit erklärte, dass die Provinz Chiang Rai am 31. Oktober 2023 von der UN-Organisation als „Stadt des Designs“ und die Provinz Suphanburi als „Stadt der Musik“ anerkannt wurden. Insgesamt wurden 55 Städte weltweit als Teil des „Creative Cities Network“ zertifiziert.

Foto: The Nation

Alle 55 kreativen Städte wurden für ihre Rolle bei der Verbesserung des kulturellen Zugangs, der Förderung von Kreativität und der Nutzung von Kultur und Kreativität für eine nachhaltige Stadtentwicklung ausgezeichnet.

Außerdem setzen sie innovative Praktiken bei der Planung und Verwaltung ihrer Städte ein, wobei das Wohlergehen der Bürger im Mittelpunkt steht.

Die Leiter der 55 neu ausgewählten Städte werden eingeladen, an der Jahrestagung des UNESCO Creative Cities Network teilzunehmen, die vom 1. bis 5. Juli 2024 in Braga, Portugal, unter dem Motto “Bringing Youth to the Table for the next decade” stattfinden wird.

Foto: The Nation

Das thailändische Kulturministerium als Regierungsbehörde erklärte, dass es sich darauf konzentriere, die Kultur zur Förderung des Wirtschaftswachstums zu nutzen. Es hat sich verpflichtet, die Einkommensgenerierung durch Kulturtourismus zu fördern und Kultur zu einem Mechanismus für die Verbindung und den Aufbau diplomatischer Beziehungen mit verschiedenen Ländern zu entwickeln. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Vielfalt der Identitäten, Überzeugungen und Ideen innerhalb Thailands zu erweitern und das Land als Ziel für Menschen zu positionieren, die in verschiedenen Bereichen herausragende Leistungen für die zukünftige nationale Entwicklung erbringen, so Sermsak.

Foto: The Nation

„Mit der kürzlichen Zertifizierung von Chiang Rai und Suphanburi als kreative Städte wird erwartet, dass diese Städte zu bedeutenden Zielen des Kulturtourismus werden, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und zweifellos den Wert des Kulturtourismus erhöhen werden“, betonte Sermsak.

Die fünf Städte in Thailand, die als Mitglieder des UNESCO Creative Cities Network zertifiziert wurden, sind:

Phuket – Stadt der Gastronomie (zertifiziert im Jahr 2015)

Chiang Mai – Stadt des Handwerks und der Volkskunst (2017)

Bangkok – Stadt des Designs (2019)

Sukhothai – Stadt des Kunsthandwerks und der Volkskunst (2019)

Phetchaburi – Stadt der Gastronomie (2021)

Diese Städte haben weltweit Anerkennung und Bekanntheit erlangt, was den kulturellen Austausch und die Lernmöglichkeiten gefördert hat. Infolgedessen haben laut Sermsak der Tourismus und die kulturelle Erkundung in diesen Städten zugenommen.

Darüber hinaus wird Chiang Mai im Jahr 2025 die Gelegenheit haben, die 17. Jahreskonferenz des UNESCO Creative Cities Network auszurichten.

Bei dieser Gelegenheit wird sich Thailand auch dafür einsetzen, dass Chiang Mai als kreative Stadt Thailands in der Kategorie „Kunsthandwerk und Volkskunst“ registriert wird.