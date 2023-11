Thailand hat über 23 Mio. Besucher empfangen

Von: Björn Jahner | 15.11.23

Indische Touristen im Wat Arun in Bangkok am 2. November 2023. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Zahl der ausländischen Besucher in Thailand hat in diesem Jahr die 23-Millionen-Marke überschritten und Einnahmen in Höhe von 981,69 Mrd. Baht generiert.

Die Ministerin für Tourismus und Sport, Sudawan Wangsuphakijkosol, teilte am Dienstag (14. November 2023) mit, dass das ständige Sekretariat ihres Ministeriums berichtet habe, dass vom 1. Januar bis zum 12. November dieses Jahres 23.241.338 ausländische Touristen nach Thailand gekommen seien. Während ihres Aufenthalts in Thailand bescherten sie dem Königreich Einnahmen von 981,69 Milliarden Baht.

Nachfolgenden fünf Nationalitäten waren die fünf wichtigsten Länder, die Thailand dieses Jahr besucht haben:

Malaysia: 3.824.445

China: 2.902.462

Südkorea: 1.375.958

Indien: 1.354.712

Russland: 1.170.203

Laut Sudawan zeigen die Daten, dass in der Woche vom 6. bis 12. November 2023 insgesamt 611.121 Ausländer nach Thailand einreisten, was etwa 87.303 Touristen pro Tag entspricht. Dies sei 9,61 Prozent höher als der Durchschnitt der vorangegangenen Woche, in der täglich 53.567 Touristen kamen, fügte die Ministerin hinzu.

Sudawan führte den Zustrom der letzten Woche auf die Diwali-Feiertage in Malaysia und Singapur zurück. Sie sagte, dass die Zahl der malaysischen Ankünfte auf 49.919 oder 28,65 Prozent höher als in der Vorwoche gestiegen sei. Die Ministerin sagte, dass sie damit rechne, dass in der kommenden Woche mehr Ausländer auf thailändischem Boden landen würden, da es mehr Flüge gebe und der Winter in ihren Ländern begonnen habe.

Sie fügte hinzu, dass die Befreiung von Visagebühren für Touristen aus China, Kasachstan und Indien sowie längere Visa für Russen zu einer höheren Zahl von Touristen vor Jahresende beitragen würden.