Von: Björn Jahner | 20.01.23

Zwei Rucksackreisende in Bangkoks Khao San Road. Thailand hält an der vollständigen Öffnung fest. Foto: epa/Narong Sangnak

THAILAND: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte klarstellen, dass Thailand weiterhin alle internationalen Besucher im Rahmen der am 1. Oktober 2022 eingeführten Politik der vollständigen Öffnung für den Tourismus willkommen heißt.

Thailands stellvertretender Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit, Anutin Charnvirakul, bestätigte am 10. Januar 2023 auf einer Pressekonferenz: „Internationale Reisende, die in Thailand ankommen, müssen keinen Impfnachweis vorlegen.“

Darüber hinaus müssen ausländische Touristen keine ATK- oder RT-PCR-Testergebnisse bei der Einreise vorweisen.

Im Rahmen der vollständigen Wiedereröffnung für den Tourismus bietet Thailand auch eine längere Aufenthaltsdauer für Besucher an. Mit Wirkung bis zum 31. März 2023 wird die Aufenthaltsdauer für Touris­ten aus Ländern/Gebieten, die von der Visumpflicht befreit sind, z.B. aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf 45 Tage (von 30 Tagen) und für diejenigen, die für ein Visa on Arrival (VOA) in Frage kommen, auf 30 Tage (von 15 Tagen) verlängert.

Testfreie Einreise bleibt bestehen

Thailand heißt zwar alle Besucher willkommen, doch kann ein Herkunftsland von den ankommenden Besuchern, einschließlich der eigenen Staatsangehörigen, die in ihr Heimatland zurückkehren, ein negatives PCR-Ergebnis verlangen.

Thailand ist daher bestrebt, die Vorschriften dieser Länder – darunter China und Indien – einzuhalten. Daher müssen Reisende aus einem Land, in dem ein RT-PCR-Test vorgeschrieben ist, über eine Krankenversicherung verfügen, die die Behandlung von Covid-19 in Thailand abdeckt.

Mit der Kampagne „Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters“ werden Touris­ten aus aller Welt eingeladen, die unzähligen wunderbaren bestehenden und neuen touristischen Erfahrungen, Produkte und Dienstleistungen des Königreichs zu erleben.

Neue Regeln im Überblick

Am 10. Januar 2023 hat das Department of Disease Control (DDC), Ministry of Public Health (MoPH), die „Public Health Measures for Foreign Travellers Entering Thailand” wie folgt erlassen:

Der Nachweis einer Impfung ist NICHT mehr erforderlich.

Reisende aus China und Indien, die vor der Abreise aus Thailand ein negatives RT-PCR-Testergebnis benötigen, sollten über eine Krankenversicherung verfügen, die mindes­tens 10.000 US-Dollar für eine Covid-19-Behandlung abdeckt, die die Dauer des Aufenthalts in Thailand plus 7 zusätzliche Tage abdeckt.

Geschäftsreisende, einschließlich Flugpersonal und Studenten, können ein offizielles Schreiben des Gastgebers oder eine andere Form der Versicherung vorweisen, die diesen Bedarf abdeckt.

Der Quarantänebeamte wird den Versicherungsnachweis von Reisenden aus den aufgeführten Ländern stichprobenartig überprüfen. Wenn der Reisende keinen Versicherungsnachweis vorlegen kann, muss er vor der Einreise eine Krankenversicherung abschließen.

Inhaber thailändischer Pässe und Transit-/ Transferpassagiere sind von der Überprüfung der Krankenversicherung ausgenommen.

Die Fluggesellschaften müssen sich an die entsprechenden Vorschriften halten und gegebenenfalls die Leitlinien befolgen, wie z. B. die Aufforderung an die Passagiere, außer während der Mahlzeiten oder in Notsituationen, stets eine Maske zu tragen.

Passagieren, die bei der Ankunft Covid-19-Symptome aufweisen, wird empfohlen, sich bei der Ankunft einem Covid-19-Test zu unterziehen.

Das DDC hat das chinesische Festland und Indien in die Liste der Länder aufgenommen, in denen alle Reisenden vor der Ausreise aus Thailand ein negatives RT-PCR-Testergebnis vorweisen müssen. Reisende können sich an die DDC-Hotline 1442 wenden oder unter https://ddc.moph.go.th/index.php weitere Informationen erhalten.

Hinweise für die Airlines

Ebenfalls am 10. Januar 2023 gab die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) eine Mitteilung an Fluggesellschaften heraus, die Thailand anfliegen, und zwar in Übereinstimmung mit den am selben Tag vom DDC und dem MoPH he­rausgegebenen Gesundheitsmaßnahmen für ausländische Reisende in Thailand.

Das NOTAM enthielt Hinweise zur Krankenversicherung und andere gesundheitsbezogene Empfehlungen. Die CAAT und die betroffenen Reisebehörden beabsichtigen, die Einreise zu erleichtern und den Besuchern den bestmöglichen Aufenthalt zu ermöglichen.

Das NOTAM hat einen beratenden Charakter und ist für die Fluggesellschaften nicht verbindlich. Die Fluggesellschaften können nach eigenem Ermessen in Bezug auf ihre nach Thailand einreisenden Passagiere handeln.

Die gesundheitspolitischen Maßnahmen des DDC für ausländische Reisende bei der Einreise nach Thailand und die Bekanntmachung der CAAT für die Fluggesellschaften sind seit dem 10. Januar 2023 bis auf weiteres gültig. Nach Angaben des MoPH ist die Krankenversicherung automatisch nicht mehr erforderlich, sobald diese Länder die Anforderung des RT-PCR-Tests vor der Einreise aufheben.