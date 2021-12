Thailand hält an Molnupiravir-Bestellung fest

BANGKOK: Thailand will an seiner Bestellung von 2 Millionen Tabletten des Covid-19-Präparats Molnupiravir festhalten, trotz der Nachricht, dass Frankreich seine Bestellung aufgrund enttäuschender Testergebnisse storniert habe, teilte Dr. Somsak Akksilp, Generaldirektor des Ministeriums für medizinische Dienste, am Montag der Presse mit.

Wie Reuters am 22. Dezember berichtete, hat Frankreich seine Bestellung bei Merck nach enttäuschenden Testergebnissen storniert und sich stattdessen für ein ähnliches Medikament entschieden, das von Pfizer hergestellt wird.

Frankreich ist das erste Land, das öffentlich bekannt gibt, dass es das Medikament nicht kauft, nachdem Merck Ende November Daten veröffentlicht hat, die darauf hindeuten, dass das Medikament deutlich weniger wirksam ist als bisher angenommen. Klinische Studien hatten ergeben, dass das Medikament die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Hochrisikopatienten nur um 30 Prozent reduziert.

„Die Situation bezüglich des antiviralen Medikaments Molnupiravir ändert sich ständig, während sich meine Abteilung in erster Linie auf die Sicherheit der Patienten konzentrieren wird“, sagte Dr. Somsak. „Merck & Co. hatte ursprünglich behauptet, dass Molnupiravir bei der Behandlung von Covid-19-Patienten in der mittleren Phase der Humanstudien eine Wirksamkeit von über 70 Prozent aufweist. In der Endphase ist die Wirksamkeit jedoch auf 30 bis 40 Prozent gesunken, was jdennoch bedeutet, dass das Medikament immer noch wirksam ist“, so Dr. Somsak.