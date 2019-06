Thailand gewinnt die GolfSixes

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.06.19

THAILAND: Das Team Thailand hat beim GolfSixes-Event auf der European Tour in Cascais (Portugal) ein „Nearest-the-Pin-Playoff“ gegen England gewonnen und den Pokal geholt. Phachara Khongwatmai und Thongchai Jaidee besiegten im Endspiel Tom Lewis und Paul Waring.

Thailand hatte den Titelverteidiger Irland am ersten Tag des modifizierten Greensomes-Turniers besiegt, als Thongchai am letzten Loch in der Gruppenphase ein Hole-in-One erzielte, das erste in der Geschichte der GolfSixes. Phachara und Thonghchai gewannen das Viertelfinale 3:1 gegen Schottland und das Halbfinale gegen Spanien mit 1:0. Das Team Thailand krönte sich damit zum dritten Sieger der GolfSixes nach Dänemark und Irland.