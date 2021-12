Thailand gewährt digitalen Nomaden Special Tourist Visa

Von: Björn Jahner | 14.12.21

BANGKOK: Thailand hat die Schaffung von Anreizen für so genannte „digitale Nomaden“ angekündigt, die ortsunabhängig arbeiten und sich in Bangkok, Phuket und Chiang Mai niederlassen möchten.

Der Sprecher des Büros des Premierministers Thanakorn Wangboonkongchana sagte gegenüber der Presse, dass die drei Städte von der in Deutschland ansässigen Buchungsplattform Holidu auf ihrer Liste der besten „Workation“-Ziele 2021 aufgeführt werden. Eine der Gruppen, die in der Umfrage berücksichtigt wurden, sind digitale Nomaden – Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, die fast ausschließlich digitale Technologien anwenden, um ihre Arbeit zu verrichten und zugleich ein eher ortsunabhängiges beziehungsweise multilokales Leben führen.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der Adventure Travel Trade Association ergab, dass Thailand zu den beliebtesten Reisezielen für digitale Nomaden gehört. Die Befragten gaben an, dass die hohe Internetgeschwindigkeit, die erschwinglichen Lebenshaltungskosten und die malerischen Touristenattraktionen einige der Gründe sind, die sie in das Königreich zieht.

Der Sprecher sagte, dass die Regierung daran arbeitet, die wachsende Zahl an digitalen Nomaden im Zuge der Pandemie willkommen zu heißen, indem sie ihnen ein „Special Tourist Visa“ (STV) genehmigt, das Ausländern einen Aufenthalt von 90 Tagen ermöglicht. Das Visum kann zweimal verlängert werden, so dass sich digitale Nomaden bis zu 270 Tage am Stück in Thailand aufhalten können. Die Regierung hofft, dass die STVs dazu beitragen werden, die Tourismusindustrie im Rahmen wirksamer Covid-19-Präventionsmaßnahmen anzukurbeln.