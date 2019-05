Written by: Redaktion DER FARANG | 10/05/2019

Foto: The Nation

BANGKOK: Elefanten und elefantenbezogene Produkte können nach einer neuen Verordnung des Handelsministeriums erneut aus Thailand exportiert werden.

Dies könnte zu Kontroversen und Debatten darüber führen, ob dies gegen das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten wild lebender Tiere und Pflanzen (CITES) verstößt. Das National Park, Wildlife and Plant Conservation Department (DNP) besteht jedoch darauf, dass die neue Regelung streng genug sein wird, um möglichen Missbrauch durch Tierhändler zu verhindern. Laut Adul Chotinisakorn, Generaldirektor der Außenhandelsabteilung, hat das Handelsministerium das Verbot von 2009 aufgehoben und am 10. April neue Vorschriften für den Export von domestizierten Elefanten und für Elefantenprodukte erlassen. Die Exportbestimmungen sollen in diesem Jahr genehmigt werden und strenge Bedingungen sollen sicherzustellen, dass sie nicht gegen das CITES-Abkommen oder andere Tierschutzgesetze verstoßen. „Elefanten und Elefantenprodukte dürfen nur zu Forschungszwecken, zu diplomatischen Zwecken oder zum Austausch zwischen akademischen Instituten und Museen ausgeführt werden", sagte Adul.