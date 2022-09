Thailand gedenkt Königin Elizabeth II.

BANGKOK: Thailand schließt sich dem weltweiten Gedenken an die am Donnerstag (8. September 2022) verstorbene britische Königin Elizabeth II. an. Die thailändische Regierung hat nun alle Ministerien angewiesen, ihr zu Ehren ab dem 11. September drei Tage lang die Flaggen auf Halbmast zu setzen.

Die Königin unterhielt herzliche Beziehungen zu Thailands verstorbenem König, Seiner Majestät Bhumibol Adulyadej. In der Vergangenheit hatte sie Thailand besucht und den König dafür gelobt, dass er Thailand zu einem hochentwickelten und modernen Land verholfen und gleichzeitig seine alte Kultur bewahrt hat.

Königin Elizabeth II. verstarb im Alter von 96 Jahren im Balmoral Palace in Schottland. Mit einer Regierungszeit von 70 Jahren war sie die am zweitlängsten amtierende Monarchin der Weltgeschichte. Das britische Königshaus teilte auf Twitter mit, dass sie friedlich gestorben ist, ohne jedoch die Todesursache zu nennen.

Seit dem Tod der Königin haben viele ihrer Anhänger vor dem Buckingham-Palast in London geweint. Die Königin hinterlässt ein großes Erbe in der ganzen Welt. Sie war das Thema mehrerer Fernsehserien und Filme, wie z. B. „The Crown“. Während der Covid-19-Pandemie wandte sich die Königin an die Öffentlichkeit und forderte die Menschen auf, „Selbstdisziplin“ und „gut gelaunte Entschlossenheit“ zu zeigen.