Thailand gedenkt König Bhumibol

Von: Björn Jahner | 09.10.23

BANGKOK: Die Regierung hat den „Navamindra Maharaj Day“, auch bekannt als „Bhumibol-Tag“, für den 13. Oktober 2023 angesetzt, der den siebten Jahrestag des Todes Seiner Majestät, des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej des Großen, markiert.

Das Büro des Premierministers hat in Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Police Bureau, der Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) und dem Marine Department die Pläne für die Veranstaltung vorgestellt.

In Bangkok beginnen die Feierlichkeiten auf dem Zeremoniengelände Sanam Luang um 07.30 Uhr mit einer Gebetsstunde und einer Almosenvergabe an 189 Mönche. Im King Rama IX Memorial Park können Regierungsbehörden, staatliche Unternehmen und der private Sektor zwischen 06.00 und 12.00 Uhr morgens Kränze und Blumen niederlegen, während die Öffentlichkeit dies von 06.00 bis Mitternacht tun kann. Die Anmeldung vor der Veranstaltung im Park ist am 12. Oktober von 08.00 bis 18.00 Uhr möglich.

Am Veranstaltungstag werden 27 Sonderbusse auf vier Routen von bedeutenden Sehenswürdigkeiten wie dem Siegesdenkmal, dem Nationalstadion und dem Sanam-Luang-Zeremoniengelände zum Gedenkpark fahren.

Zusätzlich werden drei Busse innerhalb des Parks selbst verkehren. Das Marineministerium wird an drei Anlegestellen kostenlose Bootsfahrten anbieten: Wat Arun, Wat Rakang und Tha Chang, die von 06.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends verkehren, wobei Patrouillenboote für die Sicherheit auf den Wasserwegen sorgen.

Ihre Majestäten, der König und die Königin, werden ab 10.00 Uhr von Freiwilligenzentren Essen und Getränke für die Teilnehmer bereitstellen.

Gedenkveranstaltungen werden auch in den Provinzen oder an geeigneten Orten im ganzen Land stattfinden, während die Veranstaltungen im Ausland in den Botschaften oder an geeigneten Orten abgehalten werden.

Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, an diesen Gedenkveranstaltungen teilzunehmen, um das Wohlwollen des verstorbenen Monarchen zu würdigen.