Frische Kräuter, Gemüse und Obst wie Chilis, Knoblauch, Limetten und Ingwer sind fester Bestandteil von Thai-Food und halten das Immunsystem in der Corona-Krise fit. Foto: JoannaTkaczuk/Adobe Stock

BANGKOK: Um in Corona-Zeiten das Immunsystem und das Wohlbefinden zu stärken, ist neben regelmäßigem Sport eine gesunde Ernährung unverzichtbar. Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) unterstützt deshalb die neue Aktion der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die darauf abzielt, die Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen zu erhöhen.

Um das Angebot an gesunden Speisen zu erhöhen, hat die WHO ernährungswissenschaftlich fundierte Richtlinien aufgestellt, die einfach zu befolgen sind. Sie sollen Gastronomiebetrieben in öffentlichen Einrichtungen als Entscheidungshilfe dienen, welche Gerichte serviert werden sollten und welche nicht.

Ziel ist es, durch die einfache Befolgung der Richtlinien die Zahl vermeidbarer Krankheiten und Todesfälle zu reduzieren, die auf den hohen Konsum von Natrium und Salz sowie Zucker und Fetten, insbesondere Transfetten, beruhen. Gleichzeitig sollen die Menschen motiviert werden, mehr Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst zu essen.

Die WHO-Ratschläge für eine gesunde Ernährung in der Covid-19-Krise lauten wie folgt:

Konsum reduzieren:

• Salz – Reduzierung des Natriumkonsums. Wenn Speisesalz verwendet wird, sollte mit Jod und Fluorid angereichertes Speisesalz bevorzugt werden.

• Zucker – Reduzierung des Zuckerkonsums.

• Fett – Gesättigte Fettsäuren (in tierischen Fetten wie Butter, Sahne und fetthaltigem Fleisch) durch ungesättigte Fettsäuren (in pflanzlichen Fetten aus Walnüssen, Samen, Pflanzenölen und Avocados) ersetzen.

• Transfette – Schädliche Transfette im Essen vermeiden. Transfette lauern in Margarine, Snacks, frittierten Speisen und in Backwaren.

Konsum erhöhen:

• Vollkorn – Erhöhung des Konsums von Vollkornprodukten, Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst und Nüssen.

• Wasser – Trinken Sie so viel sauberes Wasser wie möglich.

Um die Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln zu fördern, hat sich in Thailand ein Netzwerk aus Gesundheitsexperten der Chulalongkorn-Universität, Experten für Hauswirtschaftslehre Lebensmittelexperten und Patienten mit chronischen Krankheiten des King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH) zusammengeschlossen.

Netzwerk fördert gesunde Lebensmittel

Ihre Projektarbeit konzentriert sich auf die Zugänglichkeit zu gesunden Speisen und auf das Verbraucherverhalten. Entwickelt wurden verzehrfertige, gesunde Gerichte, deren Kalorienmenge sowie Ballaststoff-, Zucker-, Fett- und Salzanteil den ernährungswissenschaftlichen Vorgaben zur empfohlenen Tagesration entsprechen.

Für den Vertrieb der gesunden Speisen wurde testweise eine vier Quadratmeter große Imbissbude in der Nähe des Ambulanzgebäudes des KCMH errichtet, die wochentags geöffnet hatte. Um die Akzeptanz der Kunden mit dem neuen Speiseangebot in Erfahrung zu bringen, wurde in der Testphase eine Verbraucherumfrage durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Konsumenten zufrieden waren. Insgesamt wurden 62 gesunde Gerichte angeboten und 50.000 Portionen verkauft.

Parallel dazu veröffentlichte das Netzwerk ein Online-Kochbuch für gesunde Gerichte, das der Bevölkerung per Download kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Weitere Krankenhäuser folgten dem Beispiel des KCMH, weshalb es zwischenzeitlich in Kliniken im ganzen Land ein gastronomisches Angebot von gesunden Speisen gibt.