Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.20

BANGKOK: Investoren aus Japan, den USA und Europa zeigen Interesse, ihre Produktionsbasis nach Thailand zu verlegen und mit thailändischen Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Laut Kriangkrai Thianukul, Vizepräsident der Federation of Thai Industries (FTI), ist der Hauptgrund die Covid-19-Pandemie, die zur Schließung von Produktionsstätten in China führte und die Lieferkette des Industriesektors beeinträchtigte. Unternehmen planten, China zu verlassen, um zukünftige Risiken zu reduzieren, und hätten Länder in Südostasien im Visier. Thailand gehöre zur ersten Wahl, da das Land über mehrere Seehäfen verfüge, um die Logistik zu erleichtern, und Thailand im Zentrum der Region liege

„Thailand verfügt auch über eine grundlegende Infrastruktur für High-Tech-Industrien, wie man an vielen ausländischen Käufern sehen kann, die elektrische und elektronische Komponenten aus Thailand importieren“, unterstrich Kriangkrai. Er fügte hinzu, dass Japan vor kurzem seine Hersteller ermutigt habe, China zu verlassen, um in Zukunft ähnliche Risiken wie die Covid-19-Krise zu vermeiden. „Während die meisten Hightech-Industrien in ihr Heimatland zurückkehren werden, streben viele mittelständische Hersteller aufgrund billigerer Arbeitskräfte einen Umzug nach Thailand an", bestätigte Kriangkrai. Die Tatsache, dass Thailand die Covid-19-Situation besser bewältigt habe als viele Länder der Region, beweise auch die Fähigkeit des Landes, mit einer Krise umzugehen, und trage dazu bei, das Vertrauen der Investoren zu stärken.