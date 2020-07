Thailand führt Rangliste für Umgang mit Covid-19 an

BANGKOK: Thailand belegte in einer weltweiten Umfrage den ersten Platz für seinen effektiven Umgang mit Covid-19 und die Erholung von der Krise.

Der Global Covid-19 Index vergab an Thailand einen Indexwert von 82,06 und setzte das Land damit an die Spitze der weltweiten Rangliste als Beispiel für bewährte Praktiken im Umgang mit dem gefürchteten Virus. An zweiter Stelle lag Südkorea mit einem Erholungsindex von 81,09, gefolgt von Lettland (80,81), Malaysia (79,37), Taiwan (78,94) und Neuseeland (78,55). Australien, das in den Vormonaten an der Spitze der Tabelle stand, liegt nun mit einem Genesungsindex von 77,18 auf Platz 6. In der vorhergehenden Rangliste, die am 14. Juni veröffentlicht wurde, belegte Thailand bei der Covid-19-Erholung den 2. Platz unter 184 Nationen weltweit.

Der Global Covid-19 Index stützt sich bei seiner Berechnung zu 70 Prozent auf Daten und tägliche Analysen aus 184 Ländern, während die anderen 30 Prozent aus dem Global Health Security Index stammen, einer Bewertung der globalen Gesundheitssicherheit in 195 Ländern, die vom Johns Hopkins Centre for Health Security erstellt wurde.

Bis Mittwoch lag die Zahl der bestätigten Fälle in Thailand bei 3.297 (darunter 360, die in staatlicher Quarantäne positiv getestet wurden). 128 Patienten werden noch behandelt, 3.111 haben sich erholt und 58 sind dem Virus erlegen.