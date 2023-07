Thailand fordert keine Elefanten zurück

Von: Björn Jahner | 07.07.23

BANGKOK: Die Regierung verfolgt keine Politik, um thailändische „Botschafterelefanten“ in Sri Lanka zurückzufordern, gab Atthapol Charoenchansa, amtierender Leiter der Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz (DNP), bekannt.

Attapol Charoenchansa reagierte am Donnerstag (6. Juli 2023) auf Berichte lokaler Medien in Sri Lanka, wonach die srilankische Regierung das Königreich verklagen würde, wenn es zwei männliche Elefanten – Pratu Pha und Srinarong – zurückbringen wollte, die 2001 als „Goodwill“-Geschenke geschickt worden waren.

Zuvor war der kranke thailändische Elefant Sak Surin am Sonntag (2. Juli 2023) von Sri Lanka nach Chiang Mai geflogen worden, nachdem er dort 22 Jahre lang gelebt hatte. Der 30-jährige Jumbo befindet sich nun in der Obhut des Elefantenschutzzentrums in der Provinz Lampang.

Sak Surin ist einer von drei thailändischen Elefanten, die Sri Lanka im Jahr 2001 als „Botschafter des guten Willens“ für das Land geschenkt wurden. Er wechselte viele Male den Besitzer, bevor er im Aluthgama Kande Viharaya im Süden Sri Lankas landete, wo er bei den jährlichen buddhistischen Paraden heilige Reliquien trug.

Khun Attapol betonte in diesem Zusammenhang, dass Thailand Sak Surin nicht „zurückgefordert“ habe, sondern die Rückführung des kranken Jumbo im Rahmen eines diplomatischen Abkommens erfolgt sei. Beide Länder haben sich darauf geeinigt, das Tier in Thailand medizinisch behandeln zu lassen.

Er fügte hinzu, dass es keinen Streit zwischen den beiden Ländern über die Rückführung des Elefanten gebe. Der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Varawut Silpa-archa, habe klare Richtlinien gegeben, dass Thailand mit den veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten in Sri Lanka zusammenarbeiten werde, um die Pflege der thailändischen Botschafterelefanten zu unterstützen, so Khun Attapol.

Was die anderen im Ausland befindlichen thailändischen Elefanten betrifft, so muss eine Untersuchung durchgeführt werden, um ihre Lebensbedingungen zu ermitteln und Maßnahmen zu ihrer Pflege festzulegen, erklärte der amtierende DNP-Chef.

Am Freitag (7. Juli 2023) wird der stellvertretende Generaldirektor des DNP, Rungnapa Phatthanawiboon, eine Sitzung eines Unterausschusses für Elefanten im Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften abhalten, um die Entsendung von Elefanten als „Botschafter des guten Willens“ zu erörtern, informierte Khun Attapol. Die Schlussfolgerungen werden an das Nationale Komitee für Elefanten weitergeleitet, fügte er hinzu.