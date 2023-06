Von: Björn Jahner | 21.06.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Es wird erwartet, dass der spirituelle Tourismus in diesem Jahr 15 Milliarden Baht für die Tourismusindustrie generieren wird, verkündete die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) am Montag (19. Juni 2023), als sie sich darauf vorbereitete, das größte Festival des Jahres zur Förderung des spirituellen Tourismus auszurichten.

Die Messe The Amazing Mutiverse, die vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 im Einkaufszentrum Centralworld in Bangkok stattfindet, wird spirituelle Reisen, Attraktionen und religiöse Zeremonien in ganz Thailand vorstellen, informierte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn.

„Mutiverse“ ist ein Wortspiel mit „mutelu“, dem Wort, mit dem die Thais Menschen bezeichnen, die zu verehrten Orten pilgern, um heilige Gegenstände wie Amulette und Talismane zu verehren.

Es wird angenommen, dass der Begriff aus einem alten indonesischen Film mit dem Titel „Mutelu: Occult War“ stammt, in dem es um Aberglauben, schwarze Magie und Mystik geht.

Der TAT-Gouverneur sagte, dass der spirituelle Tourismus im Jahr 2019 einen Umsatz von 10,8 Milliarden Baht generierte.

Die TAT erwartet, dass der Trend nach der Pandemie schnell wachsen wird, und zitiert die Prognose von „Future Market Insight 2023“, die besagt, dass sich die Einnahmen aus dem spirituellen Tourismus in den 10 Jahren bis 2033 von 13,7 auf 40,9 Milliarden US-Dollar weltweit verdreifachen werden.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung in der CentralWorld gehören Miniatur-Wahrzeichen für Pilgerreisen auf 12 Routen durch ganz Thailand, kostenlose Konzerte, eine „Guru Talk“-Sitzung von spirituellen Führern und berühmten Astrologen sowie Stände, an denen Reisepakete und Souvenirs verkauft werden.

Für je 999 Baht, die auf der Messe ausgegeben werden, erhalten die Besucher die Chance auf eine exklusive Sitzung mit berühmten Wahrsagern, die auf drei Personen pro Tag begrenzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Facebook-Seite @Tourismproducts oder im TAT-Contact Center 1672.