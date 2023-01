BANGKOK: Zum ersten Mal seit drei Jahren feiert Thailand am Samstag (14. Januar 2023) wieder den Nationalen Kindertag. In Bangkok öffnet u.a. das Regierungsgebäude seine Pforten für junge Besucher. Kinder können nicht nur das Büro von Premierminister Prayut Chan-o-cha besichtigen, sondern sogar für ein Foto auf seinem Stuhl Platz nehmen.

Die Aktivitäten zum Kindertag finden von 08.00 bis 15.00 Uhr im Regierungsgebäude statt, wo viele staatliche Behörden und Unternehmen ihre Stände aufbauen.

Auf dem Rasen vor dem Santi-Maitri-Gebäude wurden große Dinosauriermodelle und Oldtimer aufgestellt, die den Kindern und ihren Eltern oder Begleitpersonen als Fotomotiv dienen können.

Foto: epa/Narong Sangnak

Auch die Königlich Thailändische Luftwaffe wird anlässlich des Kindertages im ganzen Land Flugvorführungen veranstalten.

Die Flugvorführungen finden in der Kamphaeng Saen Aviation School in Nakhon Pathom und auf den regionalen Flugplätzen der Luftwaffe in Chiang Mai, Phitsanulok, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Hat Yai und Surat Thani statt. Die Flugshows wurden während der Pandemie abgesagt.

Die Strafvollzugsbehörde wird in 15 Gefängnissen im ganzen Land Aktivitäten zum Kindertag anbieten, bestätigte der Generaldirektor der Behörde, Ayuth Sintoppant, am Freitag.

Große Gefängnisse, darunter das Bang-Kwang-Zentralgefängnis in der Provinz Nonthaburi, verfügen über Bereiche, die im Einklang mit einer Politik von Justizminister Somsak Thepsuthin für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Khun Ayuth erklärte, dass diese Bereiche für die Kindertags-Aktivitäten genutzt werden.