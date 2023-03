Mit Blumen und Kerzen in den Händen umrunden Buddhisten am Makha-Bucha-Tag dreimal den Tempel, während Mönche die Lehre Buddhas predigen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Makha Bucha ist einer der wichtigsten buddhistischen Feiertage in Thailand. Er findet immer am Vollmondtag des dritten Mondmonats statt, in diesem Jahr am Montag, 6. März. Der gesetzliche Feiertag erinnert an Buddhas Predigt vor 1.250 Mönchen, das Herzstück der buddhis­tischen Lehre.

Der Name Makha Bucha (Māgha Pūjā) stammt aus dem indischen Sprachraum und setzt sich zusammen aus Māgha (Pali: Name des dritten Mondmonats) sowie Pūjā (Pali: verehren). Māgha Pūjā ist also ein Tag zur Verehrung des Buddha und seiner Lehre am Vollmondtag des dritten Monats.

Erinnerung an ein Wunder

Der Makha-Bucha-Tag erinnert an eine Wundererscheinung: Die Legende beschreibt ein spontanes Treffen von über 1.250 Mönchen am Vollmondtag des dritten Mondmonats, von denen 1.000 einst von Buddha persönlich ordiniert wurden. Die restlichen Mönche waren Jünger der Ältes­ten Moggallana und Sariputta. Sie alle hatten unabhängig voneinander den Buddha aufgesucht, der zu jener Zeit im Bambushain (Weluwan-Wald) nahe Rājagṛha (im historischen Königreich Magadha) lebte. Sie fanden ohne vorherige Mitteilung oder Verabredung zusammen, um eine Predigt des Erleuchteten zu hören. Der Legende folgend soll Buddha in seinem letzten Lebensjahr am Māgha-Vollmondtag seinen eigenen Tod innerhalb von drei Monaten vorausgesagt haben.

Besinnung auf die Zugehörigkeit

Der Vollmondtag im Māgha-Monat wird aufgrund des Zusammentreffens so vieler Mönche auch als Sangha-Tag bezeichnet. Auch wenn dieser Tag für buddhistische Laien wegen des Ursprungs des Festes weniger interessant ist, bietet er eine Gelegenheit zum Nachdenken über die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer vierfachen Gemeinschaft – männliche und weibliche Laien sowie Nonnen und Mönche. So organisieren die Mönche und Nonnen an diesem Tag oft auch spontane Treffen und Vorträge, die mehrere Tage andauern können. Referiert wird u.a. über verschiedene Aspekte der buddhistischen Lehre. Natürlich dienen sie auch dem allgemeinen Erfahrungsaustausch.

In Thailand wird Makha Bucha auch als „Jahrestag der vier Wunder“ bezeichnet, bzw. als „Vierfaches Zusammentreffen“, da sich die buddhistische Mönchsgemeinschaft zum ersten Mal in der Geschichte zu einer Versammlung einfand, die vier wichtige Merkmale aufwies:

Es fanden sich insgesamt 1.250 buddhistische Mönche ein und trafen ihren Religionsstifter, ohne dass vorher eine Einberufung stattgefunden hatte. Alle diese Mönche waren auf höherer Stufe Erleuchtete („Phra Arahant“). Sie alle wurden vom Buddha selbst ordiniert. Es war der Vollmondtag im Māgha-Monat.

Die Predigt, die Buddha drei Monate vor seinem Tod abhielt, beinhaltete drei wesentliche Kernpunkte, die von den „Arahants“ weitergegeben und gepflegt werden sollten:

Die Philosophie des Buddhismus. Die Grundregeln des Budd­hismus. Die Methoden der Ausbreitung des Buddhismus.

Der Makha-Bucha-Tag steht im Zeichen der Frömmigkeit und der guten Taten. Die Gläubigen versammeln sich deshalb am Vollmondtag des dritten Mondmonats nach Sonnenuntergang zu Lichterprozessionen in den Tempeln. Zudem spenden sie den Mönchen Lebensmittel und lassen gefangene Tiere wie Vögel und Fische frei.

In den Bars bleiben die Lichter aus

Am Makha-Bucha-Tag am Montag, 6. März 2023 bleiben Behörden (z.B. die Immigration) und öffentliche Einrichtungen sowie auch das FARANG-Medienhaus geschlossen. Es gilt ein Alkoholverkaufs- und Ausschankverbot, weshalb die meisten Bars und Nachtclubs geschlossen haben, auch Supermärkte verkaufen an dem buddhistischen Feiertag keinen Alkohol.