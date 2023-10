BANGKOK: Das bevorstehende Ende der buddhistischen Fastenzeit, von Thailändern „Wan Ok Phansa“ genannt – „Endtag der Regenzeit“ – findet in Thailand und Laos jedes Jahr zum Ende der Monsunzeit statt. Der Termin für diesen wichtigen buddhistischen Feiertag fällt dieses Jahr auf Sonntag, 29. Oktober.

Ok Phansa markiert sowohl das Ende der Regenzeit als auch das Ende der dreimonatigen Mönchsklausur, den Beginn der Kathin-Zeit und – für die Tourismusindustrie des Landes besonders wichtig – den Beginn der Hochsaison. Im ganzen Land wird dieses besondere Ereignis mit stimmungsvollen Festivals fröhlich zelebriert, zu Land und zu Wasser.

Ok Phansa: Ende der Fastenzeit

Am Ok-Phansa-Tag dürfen die Mönche wieder ihre Klöster verlassen und in das alltägliche Leben zurückkehren. Viele Thais besuchen an diesem Tag ihre Familienangehörigen, Freunde oder Verwandten im Tempel, die dort Mönche auf Zeit sind und beten mit ihnen zusammen.

Nakhon Phanoms Feuerboote werden aus Bambus gefertigt und sind wahre Meisterwerke der Handwerkskunst. Foto: chanchai / Adobe Stock

Doch bis es so weit ist, müssen sich die Mönche in den drei Phansa-Monaten in ihren jeweiligen Tempel (Wat) zurückziehen und sich intensiv der Meditation widmen. Ziel ist die Suche nach spiritueller Erleuchtung. Bis zum Ok-Phansa-Tag dürfen sich die Mönche maximal für fünf Tage pro Monat von ihrem Wat entfernen.

Traditionell steckt hinter dieser Klausurzeit hingegen die pragmatische Einsicht, dass die Mönche für drei Monate auf das Umherwandern verzichten sollten, da in diesem Zeitraum auf den Feldern die junge Saat sprießt. Damit die Schösslinge nicht zertreten werden, hatte Buddha selbst bestimmt, dass sich die Mönche während der Regenzeit – von Ausnahmefällen abgesehen – in ein und demselben Tempel aufhalten sollten.

Der erste Tag dieser dreimonatigen Regenzeitklausur ist Khao Phansa (fiel dieses Jahr auf den 2. August). Für viele junge männliche Thailänder gerät er zugleich zu einem besonderen Tag, da mit ihm ihr dreimonatiges Mönchsein beginnt. Er wird deshalb auch mit besonderen Ordinationsfeierlichkeiten begangen. Die darauffolgenden drei Monate verbringen sie mit dem Dharma-Studium, im Rahmen dessen sie sich mit dem Gesetz, dem Recht und der Sitte sowie den ethischen und religiösen Verpflichtungen des Mönchseins befassen.

In Bang Phli fährt das Boot mit dem Buddha-Bildnis gegen 08.00 Uhr vor dem Wat Bang Phli Yai Nai vorbei. Foto: sippakorn / Adobe Stock

Neue Roben an Thod Khatin

Auf Ok Phansa folgt Thod Kathin, auch Kathina genannt. Einmal im Jahr, an einem Vollmondtag zwischen Oktober und November, suchen die Gläubigen ihr Wat auf und überreichen den Mönchen Almosen, u.a. Speisen und Spenden, nach dem Tam-Bun-Prinzip (Erwerb religiöser Verdienste). Im Rahmen einer traditionellen Zeremonie werden den Mönchen außerdem neue Roben dargebracht – der Höhepunkt von Thod Kathin.

Die Tod-Kathin-Zeremonie umfasst vielerorts einen festlichen Umzug durch die Stadt, auf dem die Gläubigen die neuen Roben zum Tempel tragen, wo sie den Mönchen feierlich übergeben werden. Touristen, die dieses ganz besondere buddhistische Ereignis erleben möchten, müssen beachten, dass es kein spezifisches Datum für die Durchführung der Zeremonie gibt, der Termin ist stets abhängig von den Arrangements in den einzelnen Tempeln. Doch im Allgemeinen finden die Tod-Kathin-Zeremonien innerhalb eines Monats ab dem Ende der buddhistischen Fastenzeit statt. Die genauen Termine erfahren Buddhisten in ihrem Tempel.

Das Ende der regenverhangenen Monsunzeit markiert in Thailand auch den Startschuss zu einer heiter ausgelassenen Feierperiode. Landesweit werden abwechslungsreiche Festivals veranstaltet, deren Besuch auch für ausländische Urlauber und Residenten ein ganz besonderes Erlebnis ist.

Nachfolgend drei außergewöhnliche Festivals, die viel Lokalkultur und jede Menge Spaß miteinander verbinden – sanuk mak mak!

Sakon Nakhons Wachsskulpturen sind so detailgetreu, dass sie von echten Gebäuden kaum zu unterscheiden sind. Foto: Nuamfolio / Adobe Stock

Feuerboote leuchten auf dem Mekong

Ein garantiert unvergessliches Erlebnis sind die illuminierten Bootsprozessionen „Lai Ruea Fai“ in Nakhon Phanom im Nordosten des Lands. Das Festival der atemberaubenden Feuerboote findet von Freitag, 20. Oktober bis Montag, 30. Oktober auf der Uferpromenade des thailändisch-laotischen Grenzflusses Mekong in Nakhon Phanom im Nordosten des Landes statt.

Das Herzstück des Festivals sind die aufwendig dekorierten Boote, die von den Einheimischen kunstvoll gestaltet und mit unzähligen Kerzen und Laternen geschmückt werden. Diese Boote, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, sind wahre Meisterwerke der Handwerkskunst. Sie sind in verschiedenen Formen gestaltet, darunter Drachen, Schwäne und mythologische Kreaturen, und werden mit einer Vielzahl von farbenfrohen Stoffen, Blumen und Lichtern verziert.

Am Hauptveranstaltungstag am Sonntag, 29. Oktober verwandelt sich die „Mutter aller Wasser“, wie der Mekong von den Einheimischen auch genannt wird, in ein funkelndes Lichtermeer aus beleuchteten Dschunken und Booten. Die Prozession beginnt bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Boote auf dem Mekong an den Festivalbesuchern vorbeiziehen. Die glitzernden Lichter auf dem Wasser erzeugen eine magische Atmosphäre, die die Zuschauer in ihren Bann zieht. Begleitet von traditioneller Thai-Musik und Tänzen bewegen sich die Boote langsam flussabwärts und schaffen ein unvergessliches Bild.

Die Prozession hat eine lange Geschichte und findet jedes Jahr zum Ende der buddhistischen Fastenzeit statt. Ein unvergessliches Festival­erlebnis für alle, die sich für die interessante thailändische Kultur des ländlichen Nordostens interessieren!

Parade der Wachsschlösser

Sakon Nakhon, eine Provinz im Nordosten Thailands, mag für viele Touristen nicht so bekannt sein wie Bangkok oder Pattaya, aber sie hat ihren eigenen Charme und eine reiche kulturelle Geschichte zu bieten. Davon können sich die Besucher des Wax Castle Festival überzeugen, das dieses Jahr von Montag, 23. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober stattfindet.

Das Festival selbst ist eine Hommage an einen einzigartigen Brauch, bei dem riesige Wachsskulpturen von Tempeln und anderen religiösen Gebäuden geschaffen werden. Diese detailgetreuen Skulpturen sind wahre Kunstwerke und erfordern Geschicklichkeit und Hingabe.

Die glitzernden Lichter der imposanten Feuerboote auf dem Wasser erzeugen eine magische Atmosphäre. Foto: chanchai / Adobe Stock

Der Höhepunkt des Wax Castle Festivals ist die Parade, bei der die prächtigen Wachsskulpturen durch die Straßen von Sakon Nakhon getragen werden. Die Einheimischen kleiden sich in traditionelle Kleidung, begleiten die Skulpturen mit Musik sowie Tänzen und zeigen so ihre kulturelle Verbundenheit und ihren Stolz. Die Atmosphäre während der Parade ist elektrisierend, und die Einheimischen und Touristen sind gleichermaßen von der Pracht der Skulpturen und der Hingabe der Menschen beeindruckt.

Das Wax Castle Festival hat jedoch nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine tiefe religiöse Bedeutung. Es ist eng mit dem Buddhismus verwoben und dient als eine Art Opfergabe an die Geis­terwelt. Die Einheimischen glauben, dass die Wachsskulpturen die Geister anziehen und ihnen Frieden und Wohlstand bringen. Es ist also nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, sondern auch eine Zeit der Spiritualität und des Gebets.

Lotosfest in Bang Phli

Am Samstag, 28. Oktober strömen Gläubige aus dem ganzen Land wieder in Bangkoks südliche Nachbarprovinz Samut Prakan – zum Lotosfest „Rab Bua“. Im Rahmen dieser buddhistischen Zeremonie vor dem Wat Bang Phli Yai Nai am Samrong-Ufer im Bezirk Bang Phli wird eine Nachbildung der hochverehrten Buddhastatue Luang Pho To auf einer Barke durch den Khlong gefahren. Tausende Zuschauer werden sich dann am Kanalufer versammeln und Lotosblüten als Zeichen ihrer Verehrung auf das Boot mit der Buddhastatue werfen.

Für Unterhaltung wird in den Abendstunden mit Schönheitswettbewerben, Konzerten mit bekannten thailändischen Künstlern, einer großen Marktmeile mit leckerem Street-Food und dem „Muay Talay“ genannten Thai-Wasserboxen gesorgt. Gefeiert wird eine Woche lang: – nämlich von Sonntag, 22. Oktober bis Montag, 30. Oktober.