Thailand fällt im globalen Reiseindex zurück

Von: Björn Jahner | 01.06.22

BANGKOK: Thailands Ranking im Weltwirtschaftsforum Reise- und Tourismusentwicklungsindex 2021 fiel von Platz 35 auf Platz 36, während Nachbarländer wie Indonesien und Vietnam Verbesserungen verzeichneten.

Der Reise- und Tourismusentwicklungsindex vergleicht und misst „die Reihe von Faktoren und Richtlinien, die eine nachhaltige und widerstandsfähige Entwicklung des Reise- und Tourismus-Sektors ermöglichen, was wiederum zur Entwicklung eines Landes beiträgt“.

Singapur behält den Spitzenplatz

Von 117 Ländern fiel Thailand mit einer Bewertung von 4,3 von 7 Punkten um einen Platz zurück. Indonesien sicherte sich den zweiten Platz in Südostasien und sprang von Platz 44 auf Platz 32. Vietnam verbesserte sich von Platz 60 auf Platz 52. Singapur behielt den Spitzenplatz in der Region, wobei das Ranking des Stadtstaats unverändert blieb.

Der Index basiert auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 1 für die schlechteste Performance steht. Die beiden Hauptkategorien, in denen sich Thailand verschlechtert hat, sind das „förderliche Umfeld“ und die „Reise- und Tourismuspolitik & förderliche Bedingungen“.

Im Bereich „förderliches Umfeld“ belegte Thailand mit einer Note von 4,3 den 92. Platz und blieb damit hinter dem ASEAN-Durchschnitt von 5,4 zurück. Im Bereich „Gesundheit und Hygiene“ lag Thailand mit einer Note von 4,3 auf Platz 74.

In der Kategorie „Reise- und Tourismuspolitik & Rahmenbedingungen“ fiel die Priorität von Reisen und Tourismus im Land mit 3,7 Punkten auf Platz 88 und damit auf den niedrigsten Wert in der ASEAN-Region, die einen Durchschnittswert von 4,4 erreichte.

Verbesserte Infrastruktur & mehr Nachhaltigkeit

Verbessert haben sich die Kategorien „Infrastruktur“ und „Nachhaltigkeit im Reiseverkehr & Tourismus“, während die „Antriebsfaktoren für die Reise- und Tourismusnachfrage“ unverändert blieben.

Doch obwohl sich die Nachhaltigkeitsbewertung Thailands verbessert hat, war die „ökologische Nachhaltigkeit“ mit 3,6 die niedrigste in der Region und lag insgesamt auf Platz 97.

Preisliche Wettbewerbsfähigkeit in Thailand top

Am besten schnitt Thailand bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit (5,6) ab, lag damit aber immer noch unter dem regionalen Durchschnitt, der bei 5,8 lag.

„Die Wurzeln der Probleme sind veraltete Gesetze und eine ineffiziente Umsetzung. Was die Umwelt betrifft, so haben wir in den letzten Jahren zwar viele nachhaltige Maßnahmen ergriffen, aber in der Praxis geht es immer noch zu langsam voran“, sagte Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin der Thai Hotels Association.

„Was die veralteten Gesetze betrifft, so ist das Problem in der Hotelbranche offensichtlich, da das derzeitige Hotelgesetz kleine und mittlere Hotels immer noch daran hindert, sich ordnungsgemäß zu registrieren. Dies hindert die staatlichen Behörden daran, die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen, seien es Sicherheits- und Umweltbestimmungen oder die Erhebung von Steuern, die zur Entwicklung der Stadt beitragen könnten“, verdeutlichte Khun Marisa.

Regierung räumt dem Tourismus geringe Priorität ein

Ein weiteres Problem sei nach Aussage von Khun Marisa die geringe Priorität, die der Tourismus in der öffentlichen Politik genieße. In den vergangenen zwei Jahren hätten die Tourismusunternehmen nur von einem der vielen Subventionsprogramme profitiert – „We Travel Together“ –, obwohl die Tourismusindustrie in den Jahren vor der Pandemie fast 20 Prozent zum BIP beigetragen habe, betonte sie.

Anhaltende Probleme mit der Sicherheit haben den Ruf des Landes über viele Jahre hinweg belastet, sagte Khun Marisa und fügte hinzu, dass die Regierung das Thema ernster nehmen sollte, um eine Wiederholung unangenehmer Ereignisse zu vermeiden.

Japan belegte den ersten Platz im Weltwirtschaftsforum Reise- und Tourismusentwicklungsindex 2021, gefolgt von den USA, Spanien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Australien, dem Vereinigten Königreich, Singapur und Italien.