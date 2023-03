Von: Björn Jahner | 07.03.23

BANGKOK: Sukhothai, Lampang, Tak und Mae Hong Son werden in den kommenden Monaten extreme Hitze erleben, mit Höchsttemperaturen zwischen 40 und 43 Grad Celsius, so die Warnung des Thailändischen Meteorologischen Amts (TMD).

TMD-Generaldirektorin Chomparee Chompurat gab am Sonntag (5. März 2023) das offizielle Ende der kalten Jahreszeit in Thailand bekannt. Der Monsun, der den oberen Teil des Landes bedeckt, hat seine Richtung von Nordost nach Südost geändert, was ein Zeichen dafür ist, dass der Sommer naht, erklärte sie.

Khun Chomparee sagte, dass sich das Land auf einen heißen Sommer einstellen sollte, da das TMD vorausgesagt hat, dass die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bis zum Ende des Sommers um Mitte Mai bei 35,5°C liegen werden.

In Sukhothai, Lampang, Tak und Mae Hong Son werden in diesem Jahr Temperaturen von 40 bis 43°C erwartet, sagte sie.

Es wird erwartet, dass die nördlichen und nordöstlichen Regionen in diesem Sommer kühlere Temperaturen erleben werden, aber die Menschen in diesen Regionen müssen sich von Mitte dieses Monats bis Ende nächsten Monats auf Gewitter und starke Winde einstellen.