BANGKOK: Auf der wöchentlichen Sitzung des „Center for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) wurde am Freitag der Vorschlag diskutiert, den bisher bei der Ankunft in Thailand obligatorischen RT-PCR-Test für ausländische Flugreisende durch schnellere und deutlich günstigere Antigentestkits (ATKs) zu ersetzen.

Das hätte zur Folge, dass vollständig gegen Covid-19 geimpfte Flugreisende aus „Ländern mit geringem Infektionsrisiko“ nach der Durchführung des ATK-Schnelltests direkt zu ihrem Urlaubsziel weiterreisen könnten, wenn das Testergebnis negativ ist, anstatt bis zu 24 Stunden in einer für eine Nacht gebuchten AQ-Unterkunft auf das Ergebnis des RT-PCR-Tests warten zu müssen, wie es bisher praktiziert wird.

Die Durchführung des ATK-Schnelltests wäre für ausländische Reisende deutlich günstiger, zudem würden sie sich die Kosten für die AQ-Unterkunft sparen, da sie nicht mehr eine Nacht in einem AQ-Hotel auf das RT-PCR-Testergebnis warten müssten.

Bisher handelt es sich bei dem Plan lediglich um einen Vorschlag des CCSA, der noch abgestimmt und genehmigt werden muss, bevor er in Kraft tritt.

