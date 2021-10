Thailand eröffnet neuen Grenzübergang nach Kambodscha

Von: Björn Jahner | 04.10.21

Thailands Handelsminister Jurin Laksanawisit (r.) bei der Vertragsunterzeichnung zur Eröffnung eines neuen Grenzüberganges zwischen beiden Ländern für den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das thailändische Handelsministerium hat bekanntgegeben, dass Thailand der Eröffnung eines neuen Grenzübergangs zur Ankurbelung des grenzüberschreitenden Handels mit dem Nachbarland zugestimmt hat.

Thailands Handelsminister Jurin Laksanawisit sagte nach seinen Gesprächen mit dem kambodschanischen Tourismusministerium, dass der Grenzübergang an der neu errichteten Nong-Ian-Stung Bot-Ban-Freundschaftsbrücke in der Provinz Sa Kaeo vorzeitig geöffnet werde, da Thailand den Bau seines Grenzkontrollpunktes noch nicht abgeschlossen habe und nur Waren in Containern über den Nong-Ian-Kontrollpunkt ins Nachbarland transportiert werden.

Kambodscha forderte Thailand außerdem auf, den bürokratischen Aufwand an den Grenzkontrollstellen zu verringern, damit der Handel schneller abgewickelt werden kann. Kambodscha ist Thailands sechstgrößter Handelspartner in der ASEAN-Region und der 26. weltweit. Trotz der Pandemie stiegen die thailändischen Exporte nach Kambodscha in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 10,8 Prozent auf 141 Milliarden Baht.

In der Zwischenzeit bat Handelsminister Jurin die kambodschanische Regierung um Unterstützung bei der Förderung des Absatzes von rund 220 thailändischen Produkten über die kambodschanische E-Commerce-Plattform Klangthai.com. Im Gegenzug versprach er, dass Thailand Kambodscha unterstützen werde, wenn das Land 2022 den ASEAN-Vorsitz von Brunei übernimmt.