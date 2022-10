Thailand erlaubt den Import von Hanfsamen

Von: Björn Jahner | 30.10.22

BANGKOK: Die Einfuhr von Cannabis- und Hanfsamen nach Thailand ist nun legal, wie das Landwirtschaftsministerium am Samstag auf der Webseite der „Royal Gazette“ bekanntgab.

In der Bekanntmachung heißt es, dass Cannabis- und Hanfsamen aus jedem Land eingeführt werden können, sofern sie die folgenden Kriterien erfüllen:

Das Saatgut darf nicht gentechnisch verändert sein.

Das Saatgut darf keine organischen oder anorganischen Verunreinigungen enthalten, einschließlich Erde, Sand, Insekten usw.

Die Importeure müssen einen Labornachweis erbringen, dass sie gegen Schädlinge behandelt oder geschützt wurden.

Die Importeure müssen ein Pflanzengesundheitszeugnis für die Einfuhr oder die Wiedereinfuhr vorlegen, das von der nationalen Pflanzenschutzorganisation (NPPO) des Herkunftslandes ausgestellt wurde.

Das Saatgut muss die Zollkontrolle des Landwirtschaftsministeriums passieren.

Thailand hat am 9. Juni 2022 Marihuana und Hanf für medizinische Zwecke legalisiert, was den freien Anbau der ehemaligen Betäubungsmittel ermöglicht. Der Verkauf an Personen unter 20 Jahren sowie an schwangere und stillende Frauen ist verboten.

Die Gewinnung, die Verarbeitung, der Verkauf, die Einfuhr und die Ausfuhr von Marihuana müssen von den Behörden genehmigt werden. Außerdem muss der Tetrahydrocannabinol-Gehalt (THC) in Marihuana oder Hanfprodukten, die zum Verkauf angeboten werden, unter 0,2 Prozent liegen.