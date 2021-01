Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. Foto: The Nation

BANGKOK: Die erste Charge von zwei Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs wird ab Februar in Thailand eintreffen, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Donnerstag mit.

Die erste Gruppe von Thais, die geimpft werden soll, werden Freiwillige des öffentlichen Gesundheitswesens sein, da sie an vorderster Front im Kampf gegen das Virus stehen. Anutin hat die Food and Drug Administration (FDA) angewiesen, Vorschriften für die Zulassung des Impfstoffs vorzubereiten. Der Minister nannte nicht den Hersteller von Thailands erster Charge, sagte aber, dass das Ministerium einen Kaufpreis von 17 US-Dollar pro Dosis ausgehandelt habe. Nächste Woche wird Anutin das Kabinett bitten, die entsprechenden Mittel für die Beschaffung der zwei Millionen Dosen zu genehmigen. Das Ministerium habe sich bemüht, Impfstoff aus so vielen Quellen wie möglich zu beschaffen. Das Ministerium verhandele mit AstraZeneca über weitere 26 Millionen Dosen, zusätzlich zu dem Kaufvertrag vom November für die erste Charge von 26 Millionen Dosen.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte das Gesundheitsministerium angewiesen, mit pharmazeutischen Firmen weltweit Verträge für einen Impfstoff Covid-19 auszuhandeln.