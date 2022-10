BANGKOK/NEW YORK: Thailand hat sich bei der Abstimmung der Vereinten Nationen (UN) zur Verurteilung der russischen Annexion von vier Regionen der Ukraine seiner Stimme enthalten und erklärte, die „zunehmende Politisierung internationaler Prinzipien“ sei „kontraproduktiv“ für die Friedensbemühungen geworden.

Die Resolution am Mittwoch in der UN-Generalversammlung erhielt 143 Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen – von Russland, Syrien, Weißrussland, Nordkorea und Nicaragua –, während sich 35 Länder ihrer Stimme enthielten. Zu letzterem gehörten auch China, Indien, Südafrika und Pakistan trotz großer diplomatischer Bemühungen der USA, eine klarere Verurteilung Moskaus zu erzielen.

US-Präsident Joe Biden sagte, die Abstimmung sei eine „klare Botschaft“ an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der im vergangenen Monat vier von Russland kontrollierte Regionen der Ukraine annektierte, nachdem öffentliche Referenden von den meisten anderen Ländern als betrügerisch abgetan worden waren.

Die Resolution forderte alle Staaten, die UNO und internationale Organisationen auf, keine der Annexionsansprüche Russlands anzuerkennen, und forderte die sofortige Rücknahme seiner Annexionserklärung.

Am Montag lehnten die Vereinten Nationen russische Bemühungen ab, eine geheime Abstimmung zu diesem Thema abzuhalten. Eine Mehrheit der Mitgliedsländer entschied sich für eine öffentliche Abstimmung.

Die Abstimmung habe Russland gezeigt, dass es „einen souveränen Staat nicht von der Landkarte tilgen kann“, sagte Biden in einer Erklärung des Weißen Hauses.

„Durch den Angriff auf die Grundprinzipien der UN-Charta reißt Russland an den Grundlagen des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit“, heißt es in der Erklärung. „Der Einsatz dieses Konflikts ist allen klar – und die Welt hat als Antwort eine klare Botschaft gesendet.“

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hatte alle Nationen aufgefordert, eine Botschaft zu senden, dass die Welt „die gewaltsame Aneignung des Landes eines Nachbarn nicht tolerieren wird.“ „Heute ist es Russland, das in die Ukraine einmarschiert. Aber morgen könnte es eine andere Nation sein, deren Territorium verletzt wird. Das könnten Sie sein. Sie könnten der Nächste sein. Was würden Sie von dieser Kammer erwarten?“, argumentierte sie.

Die Abstimmung war weitgehend dieselbe – mit netto zwei weiteren Stimmen gegen Russland – wie damals, als die Generalversammlung im März die anfängliche Invasion in der Ukraine verurteilte.

In einer Erklärung zu ihrer Entscheidung, sich der Stimme zu enthalten, sagte die Ständige Vertretung Thailands bei den Vereinten Nationen:

„Es ist seit langem die langjährige und konsequente Politik Thailands, sich gegen die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität eines Staates zu wehren. Thailand hat sich jedoch entschieden, sich bei der Abstimmung über die Resolution der Stimme zu enthalten, weil sie in einer äußerst volatilen und emotional aufgeladenen Atmosphäre stattfindet und somit die Chance der Krisendiplomatie marginalisiert, eine praktische und ausgehandelte Lösung des Konflikts herbeizuführen, der die Welt in einen Atomkrieg und in den globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch stürzen könnte.“

„Wir sind wirklich besorgt über die zunehmende Politisierung internationaler Prinzipien, die als Mittel und Anleitung zur Beendigung des Krieges kontraproduktiv geworden sind. Verurteilung provoziert Unnachgiebigkeit und verringert daher die Chance auf konstruktives Engagement erheblich.“

Die Erklärung stimmt mit der Ansicht überein, die Anfang dieses Jahres von Pornpimol Kanchanalak, einem von Außenminister Don Pramudwinai ernannten Sondergesandten für Myanmar, geäußert wurde. Die internationale Gemeinschaft, sagte sie, sei im Umgang mit der Militärjunta in Myanmar „in der Absage-Rhetorik stecken geblieben“. „Verurteilungen, Sanktionen (…) haben immer geringere Erfolge erzielt“, sagte sie im Juni auf einer Konferenz in Singapur.

Thailand hat sich im April dieses Jahres auch bei einer Abstimmung über den Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat enthalten und die Notwendigkeit von Inklusion angeführt. Aber es hat dafür gestimmt, Russlands Aggression in der Ukraine im März zu verurteilen.

Der UN-Gesandte Südafrikas, Mathu Joyini, sagte in einer Erklärung: „Wir haben uns bei der Resolution der Stimme enthalten, weil wir glauben, dass das Ziel dieser Versammlung gemäß ihrem Mandat immer darin bestehen muss, zu einem konstruktiven Ergebnis beizutragen, das die Schaffung eines nachhaltigen Friedens in der Ukraine fördert.“

Indiens Gesandte Ruchira Kamboj sagte, dass „der gesamte globale Süden einen erheblichen Kollateralschaden“ durch den Krieg erlitten habe und dass „drängende Probleme“ in der Resolution nicht angesprochen würden.