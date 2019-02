Thailand ein Hit auf Instagram

Von: Björn Jahner | 03.02.19

The Dome auf dem Dach des Lebua State Tower an der Silom Road zählt zu den populärsten Instagram-Spots in Thailand. Foto: Jahner

THAILAND: Wenn die Instagram-Generation auf Reisen geht, sind #Hashtags nicht fern – auch in Thailand! So reiht sich das „Land des Lächelns“ ein in die Top 20 der „World’s Most Instagrammable Countries 2019“, was frei übersetzt so viel bedeutet wie „die Top 20 der geeignetsten Länder, um auf Instagram gepostet zu werden“.

Gemäß der globalen Reisewebseite „Big Seven Travel“ ist für eine hohe oder niedrige Platzierung im Ranking die Instagrammibilität eines Landes entscheidend. Dafür wurden als Messgrößen die visuelle Anziehungskraft und die Popularität auf sozialen Netzwerken der Länder herangezogen, beruhend auf einer Punktevergabe, die aus der genauen Zahl der Hashtags pro Reiseziel sowie der Stimmen einer Leserumfrage und eines Reiseexperten-Gremiums bestimmt wurde.



Das Ranking beinhaltet auch die besten Spots für das perfekte Instagram-Foto in den jeweiligen Ländern. Das „most instagramable“ Land ist Australien, gefolgt von Hongkong, Kanada, Indonesien, Südafrika, die Malediven, Indien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Dubai und Singapur. Thailand belegt im Ranking den 14. Platz, nach Großbritannien, Italien und Frankreich.



Aufgeführt werden auch die populärsten Instagram-Spots des Königreichs. Dazu zählen in Bangkok das Unicorn Cafe on Sathon 8, der Taling Chan Floating Market, der Sretsis Parlour Coffee Shop im Einkaufszentrum Central Embassy, der Saranrom-Park nahe dem Großen Palast, The Dome auf dem Dach des Lebua State Tower an der Silom Road und das Wat Arun an der Wang Doem Road. Weitere Infos und Ergebnisse des Rankings kann man auf der Webseite https://bigseventravel.com nachlesen.