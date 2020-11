Thailand ein Beispiel für effektiven Umgang mit Covid-19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Thailand unter vier Ländern, die ein effizientes Management des Covid-19-Ausbruchs bewiesen haben, ausgewählt, um ihre Erfahrungen und Strategien per Videokonferenz mit anderen Ländern zu teilen.

„Thailand, Indonesien, Südafrika und Usbekistan wurden von der WHO als Länder ausgewählt, die die Covid-19-Situation erfolgreich mit gesundheitspolitischen Maßnahmen wie Tests, Ermittlung von Kontaktpersonen, Patientenuntersuchungen und intensiver Quarantäne bewältigt haben", sagte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. Die positive Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit habe dazu geführt, dass Thailand eine relativ geringe Anzahl von Fällen im Inland hatte.

Der Minister fügte hinzu, Thailand habe sich strikt an den Leitfaden der WHO für eine länderübergreifenden Covid-19-Überprüfung (Country Covid-19 Intra-Action Review, IAR) gehalten. Der Erfolg Thailands im Umgang mit Covid-19 sei auf die entschlossene Politik der Regierung zurückzuführen, die sich auf ein starkes Fundament im Bereich der öffentlichen Gesundheit stütze, sowie auf die Zusammenarbeit aller Sektoren. Dies habe dazu beigetragen, die Ausbreitung von Covid-19 in Thailand zu minimieren.