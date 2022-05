Thailand ehrt Seine Majestät

Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.22

BANGKOK: Am heutigen Mittwoch (4. Mai 2022) ehrt Thailand die Thronbesteigung Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn. Die offizielle Krönungszeremonie fand am 4. Mai 2019 im Großen Palast in Bangkok statt. Die Feierlichkeiten zu diesem besonderen Ereignis dauerten mehrere Monate an.

Den Traditionen entsprechend lautet der zeremonielle Name seiner Majes­tät:

Somdet Phra Chao Yu Hua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

Der 4. Mai ist seitdem in Thailand ein nationaler Feiertag. Behörden, u.a. die Immigration-Büros, Staatsbetriebe und Banken, haben an diesem Tag geschlossen.

Die Feierlichkeiten halten traditionell drei Tage an und finden im königlichen Tempel Wat Phra Kaew in Bangkok statt.